BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRSZORN12314_KESN_T0 TRFATAY32223_KESN_T0 TRFATAY32223_KESN_T0Sözleşme No0A712042000D8170 0A7120420011966B 0A7120420012326Dİşlemin Gerçekleşme Tarihi17/01/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A712042000D8170 0A7120420011966B ve 0A7120420012326D numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994683BIST