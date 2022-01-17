BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.01.2022 16:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRSZORN12314_KESN_T0 TRFATAY32223_KESN_T0 TRFATAY32223_KESN_T0
Sözleşme No
0A712042000D8170 0A7120420011966B 0A7120420012326D
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/01/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A712042000D8170 0A7120420011966B ve 0A7120420012326D numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994683
BIST
18:052.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,83
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.103
En Düşük
2.084
18:0513,4413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0779
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,7069
En Düşük
13,3360
18:0515,3537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0743
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,6321
En Düşük
15,1769
18:05785,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -3,81
|Açılış
|: 785,85
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
780,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|277,30
|1.484.678
|% 10,00
|
|TETMT
|429,80
|32.096.189
|% 9,98
|
|BASCM
|11,79
|903.207
|% 9,98
|
|ATATP
|80,45
|108.990.629
|% 9,98
|
|IHAAS
|12,12
|12.077.481
|% 9,98
|
|ERCB
|49,06
|76.230.920
|% -9,98
|
|AKFGY
|7,98
|20.111.003
|% -9,93
|
|DENGE
|1,35
|2.415.746
|% -9,40
|
|PSGYO
|15,50
|291.333.473
|% -9,20
|
|DOBUR
|103,00
|12.451.446
|% -6,36
|
|PETKM
|9,62
|3.278.531.806
|% 1,16
|
|AKBNK
|7,75
|2.770.594.386
|% 3,20
|
|THYAO
|28,28
|2.762.595.398
|% 0,21
|
|GARAN
|11,99
|2.475.332.735
|% 1,10
|
|KRDMD
|12,76
|2.467.455.086
|% -3,41
|
|YKBNK
|4,03
|1.524.438.808
|% 3,87
|
|AKBNK
|7,75
|2.770.594.386
|% 3,20
|
|PETKM
|9,62
|3.278.531.806
|% 1,16
|
|EKGYO
|2,51
|821.261.931
|% 3,29
|
|HALKB
|5,45
|1.447.823.855
|% 5,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4338
|13,4406
|% -0,58
|
|Euro
|15,3271
|15,3546
|% -0,48
|
|Sterlin
|18,2735
|18,3651
|% -0,89
|
|Frank
|14,6313
|14,7195
|% -0,72
|
|Riyal
|3,5684
|3,5863
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|2,14
|
|Altın Gr.
|785
|785
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|-30,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|-25,44
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|-0,04
|
|B. Petrol
|86,06
|86,06
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:55NTHOL
Yüzde 5.83 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 714, 950 adet işlem
-
17:54OZKGY
Yüzde 4.03 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 845, 101 adet işlem
-
17:54OZKGY
Yüzde 4.03 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 845, 101 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, FROTO
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, EKGYO