BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarRepo Ters Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıS-NORMAL_REPN_T0-ONSözleşme No0A7144C200145E0B 0A7144C200145E0A 0A7144C200145E08İşlemin Gerçekleşme Tarihi18/01/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7144C200145E0B 0A7144C200145E0A ve 0A7144C200145E08 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994903BIST