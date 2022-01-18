BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.01.2022 17:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A7144C200145E0B 0A7144C200145E0A 0A7144C200145E08
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/01/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7144C200145E0B 0A7144C200145E0A ve 0A7144C200145E08 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994903
BIST
16:572.052
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -33,91
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.044
16:5713,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1572
|Açılış
|: 13,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
16:5715,4700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1358
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
16:57793,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 7,73
|Açılış
|: 793,84
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,40
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler16:55
|IZTAR
|23,10
|56.214.574
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|KRSTL
|5,25
|81.023.808
|% 9,83
|
|TETMT
|472,00
|60.763.720
|% 9,82
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|PKENT
|329,10
|65.577.284
|% -9,98
|
|AKFGY
|7,19
|40.829.753
|% -9,90
|
|TETMT
|472,00
|60.763.720
|% 9,82
|
|ANGEN
|25,68
|54.438.071
|% -1,38
|
|ERCB
|50,70
|54.283.454
|% 3,34
|
|RNPOL
|13,33
|49.497.281
|% -4,17
|
|PSGYO
|15,44
|41.189.076
|% -0,39
|
|MOBTL
|1,61
|21.459.899
|% 0,00
|
|DGNMO
|2,20
|10.353.082
|% -0,45
|
|RNPOL
|13,33
|49.497.281
|% -4,17
|
|MAGEN
|9,74
|33.079.872
|% 1,04
|
|KONKA
|8,02
|23.860.320
|% -2,08
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5812
|13,5860
|% 1,11
|
|Euro
|15,4480
|15,4690
|% 0,88
|
|Sterlin
|18,4056
|18,4979
|% 0,70
|
|Frank
|14,7730
|14,8620
|% 0,93
|
|Riyal
|3,6081
|3,6262
|% 1,07
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-0,01
|
|Altın Gr.
|793
|793
|7,07
|
|Cumhuriyet
|5.264
|5.343
|44,00
|
|Tam
|5.240
|5.373
|42,98
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|20,79
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|10,40
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,20
|10,21
|0,25
|
|B. Petrol
|87,75
|87,75
|1,27
|
Seans Raporu
16:55
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17:09
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17:09
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17:09
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