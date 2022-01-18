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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

18.01.2022 17:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

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Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A7144C200145E0B 0A7144C200145E0A 0A7144C200145E08
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/01/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7144C200145E0B 0A7144C200145E0A ve 0A7144C200145E08 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994903


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UFUK 22,02 1.375.921 % 9,99  
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Altın Ons 1.819 1.819 -0,01  
Altın Gr. 793 793 7,07  
Cumhuriyet 5.264 5.343 44,00  
Tam 5.240 5.373 42,98  
Yarım 2.533 2.599 20,79  
Çeyrek 1.270 1.299 10,40  
Gümüş.Ons 23,50 23,53 0,49  
Gümüş Gr. 10,20 10,21 0,25  
B. Petrol 87,75 87,75 1,27  
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