BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
03.02.2022 16:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFKNTF32216_KESN_T0
Sözleşme No
0A7384C2000B2E28
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/02/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 3 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7384C2000B2E28 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999234
BIST
18:051.958
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -44,34
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.949
18:0513,5672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0025
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,5799
En Düşük
13,5079
18:0515,5391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0098
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,5490
En Düşük
15,4824
18:05786,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,05
|Açılış
|: 786,99
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
778,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PARSN
|39,38
|152.339.635
|% 10,00
|
|PKENT
|369,20
|33.385.127
|% 9,98
|
|DESA
|9,40
|29.839.289
|% 9,94
|
|OZGYO
|2,26
|86.095.118
|% 9,71
|
|KONTR
|121,70
|363.143.486
|% 8,37
|
|DIRIT
|3,51
|509.004
|% -10,00
|
|PAMEL
|86,55
|5.424.379
|% -9,98
|
|ORCAY
|57,25
|29.460.519
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|8.506.653
|% -9,97
|
|HURGZ
|2,01
|38.226.659
|% -9,87
|
|THYAO
|27,02
|2.997.413.972
|% -2,81
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|KRDMD
|11,23
|1.357.403.811
|% -4,02
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|TSKB
|1,56
|315.158.581
|% -3,11
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,38
|372.008.436
|% -2,06
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5656
|13,5672
|% -0,02
|
|Euro
|15,5110
|15,5391
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,3679
|18,4600
|% 0,75
|
|Frank
|14,6537
|14,7420
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6016
|3,6197
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|0,09
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,26
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,79
|0,02
|
|B. Petrol
|91,03
|91,03
|0,06
|