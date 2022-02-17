BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.02.2022 15:24
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
SISE.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A757D02001011DF
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/02/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A757D02001011DF numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002371
BIST
15:592.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 11,31
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
15:5913,6301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0332
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
15:5915,5237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0426
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
15:59826,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 7,58
|Açılış
|: 826,07
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler15:58
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|BUCIM
|1,88
|138.466.691
|% 9,94
|
|DESPC
|10,30
|18.753.830
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.778.297
|% 9,93
|
|ERSU
|6,40
|127.005.209
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.464.228
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.378.113
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,70
|5.089.332.950
|% 0,34
|
|KRDMD
|11,89
|1.593.626.787
|% 0,17
|
|EREGL
|28,68
|1.309.018.633
|% 1,77
|
|TUPRS
|196,20
|1.169.914.514
|% 0,31
|
|GARAN
|11,90
|786.966.208
|% 0,51
|
|YKBNK
|4,06
|701.451.686
|% 1,25
|
|THYAO
|29,70
|5.089.332.950
|% 0,34
|
|KRDMD
|11,89
|1.593.626.787
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,34
|281.812.351
|% -0,85
|
|BUCIM
|1,88
|138.466.691
|% 9,94
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6228
|13,6289
|% 0,24
|
|Euro
|15,5073
|15,5217
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,5050
|18,5978
|% 0,42
|
|Frank
|14,7399
|14,8287
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6201
|3,6382
|% 0,22
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|17,59
|
|Altın Gr.
|826
|826
|7,54
|
|Cumhuriyet
|5.484
|5.567
|72,00
|
|Tam
|5.459
|5.596
|72,46
|
|Yarım
|2.639
|2.707
|35,05
|
|Çeyrek
|1.323
|1.353
|17,52
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|0,02
|
|B. Petrol
|93,38
|93,38
|-1,43
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:13ACSEL
Yüzde 8.23 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 447, 853 adet işlem
-
16:12BMSCH
Yüzde 9.91 oranında artışla 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 190, 499 adet işlem
-
16:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 51 artarak (% 0.51 ) 2, 280
-
16:09TEKTU
Yüzde 4.27 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 265, 386 adet işlem
-
16:08RALYH
Yüzde 4.42 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 388, 283 adet işlem