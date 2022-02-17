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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

17.02.2022 15:24
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
SISE.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A757D02001011DF
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/02/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A757D02001011DF numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002371


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Altın Gr. 826 826 7,54  
Cumhuriyet 5.484 5.567 72,00  
Tam 5.459 5.596 72,46  
Yarım 2.639 2.707 35,05  
Çeyrek 1.323 1.353 17,52  
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Gümüş Gr. 10,35 10,36 0,02  
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