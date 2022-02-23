BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarMenkul Kıymet Tercihli Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıTRFCLKD62218_MKTR_T0-ONSözleşme No0A7654C20007A8E1İşlemin Gerçekleşme Tarihi23/02/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7654C20007A8E1 numaralı Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003756BIST