BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.03.2022 17:16
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-KUCUK_REPS_T1-ON
Sözleşme No
0A7751020011049D
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/03/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7751020011049D numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006517
BIST
17:261.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,24
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
17:2614,1060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2104
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1060
En Düşük
13,8221
17:2615,6714
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1646
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
17:26872,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 3,93
|Açılış
|: 872,91
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler17:26
|DOBUR
|70,95
|10.902.233
|% 10,00
|
|SANEL
|9,93
|6.565.156
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.712.454
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|24.996.564
|% 9,95
|
|KONKA
|11,08
|167.786.269
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,61
|110.694.217
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.541.948
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|PKENT
|343,00
|8.082.214
|% -8,97
|
|KRDMD
|12,82
|5.995.842.920
|% 4,57
|
|THYAO
|25,76
|4.328.453.182
|% 1,98
|
|EREGL
|34,48
|3.539.459.721
|% 3,92
|
|ASELS
|23,06
|1.612.120.439
|% -3,92
|
|GARAN
|11,61
|1.197.347.470
|% -0,09
|
|KRDMD
|12,82
|5.995.842.920
|% 4,57
|
|YKBNK
|3,65
|892.809.565
|% 0,55
|
|THYAO
|25,76
|4.328.453.182
|% 1,98
|
|EREGL
|34,48
|3.539.459.721
|% 3,92
|
|GARAN
|11,61
|1.197.347.470
|% -0,09
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0983
|14,1060
|% 1,51
|
|Euro
|15,6263
|15,6714
|% 1,06
|
|Sterlin
|18,7366
|18,8305
|% 1,52
|
|Frank
|15,2291
|15,3208
|% 1,07
|
|Riyal
|3,7417
|3,7604
|% 1,37
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-16,99
|
|Altın Gr.
|874
|874
|5,45
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,96
|
Seans Raporu
17:26
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17:41ACSEL
Yüzde 5.02 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 812, 490 adet işlem
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17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 74 artarak (% 0.60 ) 1, 794
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17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, YYAPI, ISGYO, YUNSA, MSGYO, PRKAB, SANEL, KONKA
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17:40
BALAT, ISGYO, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:40
HUNER, ASELS, BTCIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında