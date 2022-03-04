BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.03.2022 13:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT131130T14_KESN_T1
Sözleşme No
0A7798C2000CCC0E
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/03/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7798C2000CCC0E numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007262
BIST
14:072.002
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -21,27
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
14:0714,2450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1308
|Açılış
|: 14,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
14:0715,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0412
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
14:07891,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 12,70
|Açılış
|: 891,88
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler14:05
|AVOD
|1,44
|14.882.754
|% 44,00
|
|MEDTR
|11,93
|21.876.415
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,54
|33.082.276
|% 9,57
|
|DOHOL
|2,88
|565.417.468
|% 8,68
|
|BUCIM
|2,01
|58.960.817
|% 8,06
|
|BASCM
|3,29
|1.582.704
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,04
|42.528.574
|% -6,46
|
|EDIP
|3,55
|16.636.684
|% -6,08
|
|DOCO
|1.230,70
|21.221.133
|% -5,80
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,74
|2.417.589.891
|% 0,96
|
|EREGL
|34,66
|1.681.277.891
|% -1,92
|
|THYAO
|25,30
|1.214.395.517
|% -2,47
|
|ASELS
|24,38
|1.034.598.013
|% 2,35
|
|KOZAL
|130,90
|958.009.679
|% 1,55
|
|DOHOL
|2,88
|565.417.468
|% 8,68
|
|KRDMD
|13,74
|2.417.589.891
|% 0,96
|
|ODAS
|1,39
|239.089.675
|% 4,51
|
|PETKM
|8,04
|830.958.959
|% 1,77
|
|YKBNK
|3,63
|309.612.908
|% -0,82
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2389
|14,2462
|% 0,94
|
|Euro
|15,6535
|15,6872
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,8973
|18,9921
|% 0,68
|
|Frank
|15,4563
|15,5494
|% 1,01
|
|Riyal
|3,7836
|3,8026
|% 0,89
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|10,58
|
|Altın Gr.
|892
|892
|12,77
|
|Cumhuriyet
|5.898
|5.987
|87,00
|
|Tam
|5.862
|6.010
|72,06
|
|Yarım
|2.833
|2.907
|34,86
|
|Çeyrek
|1.421
|1.454
|17,43
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,14
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,50
|