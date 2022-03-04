BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRT131130T14_KESN_T1 TRT131130T14_KESN_T1 TRDZKVK62226_KESN_T0Sözleşme No0A7798C20018BA8E 0A7798C20018BBA2 0A7798C2000D7845İşlemin Gerçekleşme Tarihi04/03/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7798C20018BA8E 0A7798C20018BBA2 ve 0A7798C2000D7845 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007393BIST