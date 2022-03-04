BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.03.2022 17:34
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT131130T14_KESN_T1 TRT131130T14_KESN_T1 TRDZKVK62226_KESN_T0
Sözleşme No
0A7798C20018BA8E 0A7798C20018BBA2 0A7798C2000D7845
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/03/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7798C20018BA8E 0A7798C20018BBA2 ve 0A7798C2000D7845 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007393
BIST
17:551.995
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -28,05
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:5514,2484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1342
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:5515,5989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0451
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:55896,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 17,12
|Açılış
|: 896,29
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
898,75
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:54
|AVOD
|1,44
|21.558.664
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|268.160.726
|% 10,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.662.029
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,59
|40.756.151
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.042.979
|% 9,92
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,00
|68.115.195
|% -7,69
|
|ACSEL
|24,02
|23.371.671
|% -5,88
|
|DOCO
|1.230,00
|26.968.728
|% -5,86
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,52
|4.432.639.406
|% -0,66
|
|EREGL
|34,26
|2.631.321.032
|% -3,06
|
|THYAO
|25,34
|1.936.731.574
|% -2,31
|
|GARAN
|11,90
|1.605.761.515
|% 1,02
|
|ASELS
|24,22
|1.502.604.232
|% 1,68
|
|ODAS
|1,46
|521.163.138
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,52
|4.432.639.406
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,89
|833.274.735
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|681.808.617
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,04
|334.157.643
|% 0,99
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2461
|14,2532
|% 0,98
|
|Euro
|15,5570
|15,5958
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,7927
|18,8869
|% 0,12
|
|Frank
|15,4522
|15,5453
|% 0,98
|
|Riyal
|3,7906
|3,8096
|% 1,08
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|13,17
|
|Altın Gr.
|897
|897
|17,58
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,29
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,94
|
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