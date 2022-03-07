BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.03.2022 17:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRDKTVK32230_KESN_T0
Sözleşme No
0A780442001344FB
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/03/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A780442001344FB numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007900
BIST
17:252.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 18,16
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
17:2514,3333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1191
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
17:2515,6887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1127
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
17:25908,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 8,87
|Açılış
|: 908,13
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler17:25
|PETUN
|24,26
|87.345.620
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.097.709
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|176.322.470
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.819.790
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|AVHOL
|5,37
|9.579.499
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|53.922.895
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.167.115
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|20.324.480
|% -9,69
|
|EUHOL
|2,96
|25.857.476
|% -8,36
|
|KRDMD
|14,31
|4.448.745.124
|% 5,84
|
|THYAO
|25,98
|3.420.165.770
|% 2,69
|
|EREGL
|34,96
|2.590.056.701
|% 2,82
|
|GARAN
|11,82
|1.650.612.435
|% -0,25
|
|ASELS
|24,52
|1.510.929.455
|% 1,32
|
|KRDMD
|14,31
|4.448.745.124
|% 5,84
|
|EKGYO
|2,10
|502.592.709
|% 2,94
|
|ODAS
|1,36
|323.448.853
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,94
|607.489.939
|% 1,73
|
|YKBNK
|3,64
|575.140.053
|% -0,27
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3209
|14,3333
|% 0,84
|
|Euro
|15,6386
|15,6887
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,8607
|18,9552
|% 0,45
|
|Frank
|15,4565
|15,5496
|% 0,10
|
|Riyal
|3,8094
|3,8285
|% 0,85
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|9,74
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,61
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,03
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,95
|
Seans Raporu
17:25
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-
17:40KTSKR
Yüzde 6.05 oranında artışla 26.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 502, 615 adet işlem
-
17:39KERVT
Yüzde 6.27 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 107, 481 adet işlem
-
17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 66 artarak (% 1.10 ) 2, 262
-
17:38
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, EKGYO, ODAS
-
17:38XU100
Endeks 2, 010 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 30, 297.00 milyon TL de