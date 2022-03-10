BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.03.2022 15:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT140126T37_KESN_T0
Sözleşme No
0A78710200103E6A
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/03/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A78710200103E6A numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009044
BIST
15:062.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -8,56
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.030
15:0614,8298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1813
|Açılış
|: 14,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,8390
En Düşük
14,6097
15:0616,5372
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,2831
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,5372
En Düşük
16,1888
15:06955,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 17,11
|Açılış
|: 955,75
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
957,73
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler15:06
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.242
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.249.759
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|22.457.902
|% 9,89
|
|SKTAS
|3,06
|18.622.975
|% -6,99
|
|NTHOL
|9,07
|65.939.053
|% -6,40
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|OZKGY
|7,53
|37.253.999
|% -4,32
|
|OZKGY
|7,53
|37.253.999
|% -4,32
|
|KRDMD
|14,97
|3.589.923.014
|% 4,47
|
|THYAO
|25,92
|2.695.852.223
|% -0,84
|
|SASA
|54,60
|1.750.224.050
|% -2,15
|
|TUPRS
|202,20
|1.508.018.993
|% 3,16
|
|EREGL
|34,28
|1.355.458.745
|% 1,24
|
|KRDMD
|14,97
|3.589.923.014
|% 4,47
|
|EKGYO
|2,15
|400.274.867
|% -1,38
|
|ODAS
|1,46
|220.955.080
|% -2,01
|
|DOHOL
|3,13
|409.014.441
|% -0,63
|
|YKBNK
|3,70
|426.260.239
|% -1,07
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8213
|14,8298
|% 1,24
|
|Euro
|16,4319
|16,5372
|% 1,74
|
|Sterlin
|19,4495
|19,5470
|% 1,08
|
|Frank
|15,9317
|16,0277
|% 1,21
|
|Riyal
|3,9409
|3,9606
|% 1,30
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|13,72
|
|Altın Gr.
|955
|955
|16,64
|
|Cumhuriyet
|6.312
|6.417
|122,00
|
|Tam
|6.298
|6.460
|149,41
|
|Yarım
|3.044
|3.125
|72,28
|
|Çeyrek
|1.527
|1.563
|36,13
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,25
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,46
|
Seans Raporu
15:06
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15:21XU100
Endeks 2, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 25, 686.00 milyon TL de
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15:21OZKGY
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 872, 923 adet işlem
-
15:21OZKGY
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 872, 923 adet işlem
-
15:20NTHOL
Yüzde -6.50 oranında düşüşle 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 157, 904 adet işlem
-
15:19HEKTS
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 14.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 118, 708 adet işlem