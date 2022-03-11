BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.03.2022 15:00
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A78968200110661 0A78968200110AD8 0A78968200110C04
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/03/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A78968200110661 0A78968200110AD8 ve 0A78968200110C04 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009499
BIST
15:402.058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 15,78
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.067
En Düşük
2.043
15:4014,8309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0236
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,7287
15:4016,3454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 16,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,2413
15:40934,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -17,08
|Açılış
|: 935,51
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
932,28
BIST En Aktif Hisseler15:38
|GRSEL
|10,96
|20.715.452
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.628.774
|% 9,93
|
|FORMT
|1,09
|71.967.719
|% 9,00
|
|MEPET
|2,27
|12.955.624
|% 8,10
|
|AVGYO
|2,97
|12.326.436
|% 6,83
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,55
|38.288.203
|% -5,81
|
|AKFGY
|2,54
|99.903.912
|% -4,15
|
|MIPAZ
|5,16
|8.017.687
|% -3,91
|
|KRDMB
|13,03
|34.380.859
|% -3,84
|
|THYAO
|26,68
|4.314.716.633
|% 3,65
|
|KRDMD
|14,98
|3.364.681.332
|% -2,54
|
|SISE
|13,61
|1.860.731.006
|% 3,42
|
|EREGL
|34,24
|1.295.846.291
|% -1,10
|
|GARAN
|11,74
|1.281.821.568
|% 0,17
|
|KRDMD
|14,98
|3.364.681.332
|% -2,54
|
|ODAS
|1,54
|301.545.636
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,22
|600.390.294
|% 3,21
|
|THYAO
|26,68
|4.314.716.633
|% 3,65
|
|YKBNK
|3,71
|524.563.224
|% 0,82
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7932
|14,7965
|% -0,39
|
|Euro
|16,2804
|16,3004
|% -0,27
|
|Sterlin
|19,3239
|19,4208
|% -0,10
|
|Frank
|15,8044
|15,8996
|% -0,43
|
|Riyal
|3,9274
|3,9471
|% -0,34
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-33,26
|
|Altın Gr.
|935
|935
|-17,23
|
|Cumhuriyet
|6.258
|6.326
|-125,00
|
|Tam
|6.176
|6.335
|-155,56
|
|Yarım
|2.985
|3.064
|-75,24
|
|Çeyrek
|1.497
|1.532
|-37,63
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,46
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|-0,25
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,90
|
Seans Raporu
15:38
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15:53MEPET
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15:49FORMT
Yüzde 9.00 oranında artışla 1.09 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 466, 900 adet işlem