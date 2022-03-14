BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
14.03.2022 13:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
GARAN.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A790041000AABB5 0A790041000AAD22
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/03/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 14 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A790041000AABB5 ve 0A790041000AAD22 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010253
BIST
13:292.086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 31,78
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.089
En Düşük
2.066
13:2914,7745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0092
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
13:2916,2200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0821
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
13:29930,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -11,09
|Açılış
|: 930,25
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler13:29
|RAYSG
|11,78
|921.539
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|22.123.497
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|22.464.538
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.319.617
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|152.214.823
|% 9,92
|
|ISBTR
|57.600,30
|236.801
|% -10,00
|
|GRSEL
|9,87
|137.401.480
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|150.008.375
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,72
|16.535.173
|% -7,60
|
|EUYO
|3,14
|1.638.890
|% -6,82
|
|THYAO
|26,84
|1.930.259.163
|% 1,59
|
|FROTO
|263,50
|909.091.330
|% 8,04
|
|GARAN
|11,84
|823.987.318
|% 0,59
|
|SISE
|13,86
|753.979.789
|% 2,44
|
|KRDMD
|15,03
|737.872.444
|% 0,60
|
|YKBNK
|3,76
|342.774.649
|% 1,90
|
|PETKM
|8,31
|713.227.001
|% 2,09
|
|DOHOL
|3,22
|264.221.841
|% 0,94
|
|CEMAS
|1,13
|92.144.633
|% 3,67
|
|ADESE
|0,71
|55.122.310
|% 4,41
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7629
|14,7745
|% 0,06
|
|Euro
|16,1906
|16,2200
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,1620
|19,2581
|% -0,14
|
|Frank
|15,7019
|15,7965
|% -0,18
|
|Riyal
|3,9155
|3,9352
|% -0,22
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-19,38
|
|Altın Gr.
|930
|931
|-10,81
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.264
|-3,00
|
|Tam
|6.136
|6.291
|-38,21
|
|Yarım
|2.966
|3.043
|-18,49
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|-9,24
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,27
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,29
|
Seans Raporu
13:29
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866