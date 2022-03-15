BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.03.2022 14:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
KOZAL.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A792742000B5299
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/03/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A792742000B5299 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010532
BIST
15:222.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,10
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
15:2214,6474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,1325
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
15:2216,1295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0588
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
15:22903,37
En Yüksek
|Değişim
|: -2,65%
|| -24,55
|Açılış
|: 903,37
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler15:22
|PKENT
|397,20
|31.984.372
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|37.651.395
|% 9,99
|
|AYEN
|9,96
|63.176.239
|% 9,69
|
|TSPOR
|5,68
|475.403.348
|% 9,02
|
|RAYSG
|12,70
|3.130.936
|% 7,81
|
|GRSEL
|8,89
|299.178.154
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,99
|1.267.111
|% -5,08
|
|KZBGY
|46,74
|6.417.147
|% -4,50
|
|THYAO
|26,94
|1.875.842.167
|% 1,20
|
|FROTO
|278,00
|1.760.362.508
|% 3,65
|
|KRDMD
|14,83
|1.566.889.714
|% 0,34
|
|GARAN
|11,93
|1.324.370.375
|% 0,59
|
|EREGL
|34,60
|1.186.167.021
|% 0,58
|
|KARSN
|4,12
|795.117.436
|% 5,91
|
|YKBNK
|3,84
|709.575.528
|% 2,40
|
|DOHOL
|3,34
|499.028.944
|% 0,30
|
|ODAS
|1,56
|196.184.907
|% 1,30
|
|GARAN
|11,93
|1.324.370.375
|% 0,59
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6393
|14,6474
|% -0,90
|
|Euro
|16,1004
|16,1295
|% -0,36
|
|Sterlin
|18,9910
|19,0863
|% -0,95
|
|Frank
|15,4655
|15,5586
|% -1,44
|
|Riyal
|3,8741
|3,8935
|% -1,45
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-31,00
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-24,55
|
|Cumhuriyet
|5.977
|6.067
|-182,00
|
|Tam
|5.958
|6.109
|-159,64
|
|Yarım
|2.880
|2.955
|-77,22
|
|Çeyrek
|1.444
|1.477
|-38,61
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,34
|
|B. Petrol
|99
|99
|-7,69
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866