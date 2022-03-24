BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.03.2022 15:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
ISCTR.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A7A69010009D6A6
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/03/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7A69010009D6A6 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012644
BIST
15:462.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,65
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
15:4614,8543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0255
|Açılış
|: 14,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
15:4616,3864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0414
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
15:46930,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,43
|Açılış
|: 930,36
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler15:46
|ULUSE
|70,45
|13.902.203
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.943.635
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.841.912
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.539.408
|% 9,95
|
|ALKA
|29,26
|28.962.275
|% 8,94
|
|PKENT
|232,40
|8.715.232
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.416.904
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|ISYAT
|3,76
|69.785.860
|% -8,07
|
|KAPLM
|62,95
|17.112.964
|% -7,43
|
|KRDMD
|15,92
|2.658.388.483
|% 3,85
|
|THYAO
|28,10
|1.562.415.326
|% 0,00
|
|EREGL
|33,86
|1.378.975.166
|% 1,07
|
|GARAN
|12,07
|1.119.708.744
|% -0,82
|
|SISE
|14,26
|889.704.326
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,29
|408.643.563
|% -2,14
|
|KRDMD
|15,92
|2.658.388.483
|% 3,85
|
|YKBNK
|3,95
|606.513.140
|% -1,74
|
|DOHOL
|3,25
|491.767.371
|% -1,81
|
|GARAN
|12,07
|1.119.708.744
|% -0,82
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8471
|14,8543
|% 0,17
|
|Euro
|16,3611
|16,3864
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,5437
|19,6417
|% 0,01
|
|Frank
|15,8895
|15,9852
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9483
|3,9681
|% 0,09
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|5,60
|
|Altın Gr.
|930
|930
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.253
|38,00
|
|Tam
|6.138
|6.291
|44,72
|
|Yarım
|2.967
|3.043
|21,64
|
|Çeyrek
|1.488
|1.521
|10,82
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|0,07
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,17
|
Seans Raporu
15:46
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16:01KRDMD
Yüzde 4.37 oranında artışla 16.00 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 447, 009 adet işlem
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16:00FRIGO
Yüzde 4.44 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 310, 678 adet işlem
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15:59YYAPI
Yüzde 8.57 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 277, 043 adet işlem
-
15:57XU100
Endeks 2, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 21, 011.00 milyon TL de
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15:57SEYKM
Yüzde 9.98 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 865, 128 adet işlem