BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.03.2022 16:02
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRDVVRK42248_KESN_T0 TRD110522T12_KESN_T0
Sözleşme No
0A7A6902000B541F 0A7A6902000D748A
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/03/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7A6902000B541F ve 0A7A6902000D748A numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012647
BIST
16:142.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,87
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
16:1414,8435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0147
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
16:1416,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0250
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
16:14929,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,38
|Açılış
|: 929,20
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler16:14
|ULUSE
|70,45
|13.903.683
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|64.291.662
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.899.567
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.862.402
|% 9,95
|
|SELGD
|4,28
|3.881.357
|% 8,91
|
|PKENT
|232,40
|8.871.173
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.499.790
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|GZNMI
|35,34
|112.373.491
|% -7,82
|
|YONGA
|24,64
|101.303
|% -5,23
|
|KRDMD
|15,91
|3.106.979.598
|% 3,78
|
|THYAO
|28,06
|1.622.283.251
|% -0,14
|
|EREGL
|33,84
|1.549.775.935
|% 1,01
|
|GARAN
|12,08
|1.196.361.572
|% -0,74
|
|SISE
|14,31
|1.002.553.759
|% 1,13
|
|KRDMD
|15,91
|3.106.979.598
|% 3,78
|
|EKGYO
|2,28
|432.506.518
|% -2,56
|
|YKBNK
|3,94
|634.142.190
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,24
|497.091.161
|% -2,11
|
|GARAN
|12,08
|1.196.361.572
|% -0,74
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8354
|14,8435
|% 0,10
|
|Euro
|16,3310
|16,3700
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,5031
|19,6009
|% -0,20
|
|Frank
|15,8699
|15,9655
|% -0,10
|
|Riyal
|3,9443
|3,9641
|% -0,01
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|6,24
|
|Altın Gr.
|930
|930
|2,23
|
|Cumhuriyet
|6.164
|6.257
|42,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|46,63
|
|Yarım
|2.967
|3.044
|22,56
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|11,28
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,78
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29KUTPO
Yüzde 6.44 oranında artışla 49.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 666, 946 adet işlem
-
16:28GLCVY
Yüzde 4.03 oranında artışla 12.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 981, 945 adet işlem
-
16:27SNGYO
Yüzde 4.22 oranında artışla 6.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 132, 021 adet işlem
-
16:23KRDMD
Yüzde 4.31 oranında artışla 15.99 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 541, 143 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 9 artarak (% 0.05 ) 1, 970