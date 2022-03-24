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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

24.03.2022 16:02
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRDVVRK42248_KESN_T0 TRD110522T12_KESN_T0
Sözleşme No
0A7A6902000B541F 0A7A6902000D748A
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/03/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7A6902000B541F ve 0A7A6902000D748A numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012647


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ENSRI 18,63 64.291.662 % 9,98  
SEYKM 7,05 60.899.567 % 9,98  
NIBAS 10,83 40.862.402 % 9,95  
SELGD 4,28 3.881.357 % 8,91  
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Riyal 3,9443 3,9641 % -0,01  
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16:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.950 6,24  
Altın Gr. 930 930 2,23  
Cumhuriyet 6.164 6.257 42,00  
Tam 6.140 6.293 46,63  
Yarım 2.967 3.044 22,56  
Çeyrek 1.488 1.522 11,28  
Gümüş.Ons 25,43 25,46 0,34  
Gümüş Gr. 12,11 12,12 0,12  
B. Petrol 121 121 -0,78  
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