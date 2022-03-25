BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.03.2022 10:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
KRDMD.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A7A8D02000808BD
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/03/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7A8D02000808BD numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012920
BIST
10:592.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 12,68
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.189
En Düşük
2.180
10:5914,8210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:5916,3506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0222
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,2905
10:59931,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,15
|Açılış
|: 931,53
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler10:57
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|9.449.829
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,65
|45.642.391
|% 7,57
|
|PKENT
|249,00
|71.198.078
|% 7,14
|
|AKSA
|43,00
|108.966.110
|% 7,07
|
|IDEAS
|21,54
|9.037.083
|% -6,43
|
|GZNMI
|32,82
|55.570.874
|% -4,92
|
|IZFAS
|5,68
|1.348.955
|% -4,70
|
|ANHYT
|13,97
|8.800.483
|% -4,43
|
|OSMEN
|23,00
|190.568
|% -4,17
|
|KRDMD
|15,40
|442.028.416
|% 0,20
|
|SMRTG
|15,99
|382.047.432
|% 3,83
|
|THYAO
|28,26
|324.759.716
|% 0,50
|
|SISE
|14,38
|299.690.262
|% 0,49
|
|KARSN
|4,55
|267.684.737
|% 1,11
|
|KARSN
|4,55
|267.684.737
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,27
|136.246.187
|% 1,24
|
|YKBNK
|3,95
|122.004.254
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,28
|65.370.489
|% 0,88
|
|KRDMD
|15,40
|442.028.416
|% 0,20
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8172
|14,8219
|% -0,02
|
|Euro
|16,3308
|16,3436
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,4912
|19,5889
|% 0,06
|
|Frank
|15,9218
|16,0177
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9398
|3,9595
|% 0,06
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,26
|
|Altın Gr.
|931
|932
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,00
|
|B. Petrol
|118
|118
|-1,50
|