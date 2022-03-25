BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.03.2022 15:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A7A8D02001226D8
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/03/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7A8D02001226D8 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013029
BIST
16:512.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 10,30
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
16:5114,8513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0271
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
16:5116,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0451
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4204
En Düşük
16,2680
16:51931,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,51
|Açılış
|: 931,17
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler16:49
|ACSEL
|29,04
|31.175.470
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.016.213
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.652.292
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.210.721
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,88
|21.917.758
|% -5,04
|
|KONKA
|13,18
|122.192.391
|% -4,28
|
|ALKA
|27,90
|28.093.965
|% -3,79
|
|SELGD
|4,11
|2.216.538
|% -3,75
|
|KRDMD
|15,34
|1.460.614.722
|% -0,20
|
|THYAO
|28,26
|1.158.139.941
|% 0,50
|
|SASA
|59,90
|1.079.130.077
|% 2,31
|
|KARSN
|4,87
|1.018.553.998
|% 8,22
|
|SMRTG
|16,21
|821.926.339
|% 5,26
|
|KARSN
|4,87
|1.018.553.998
|% 8,22
|
|DOHOL
|3,26
|342.590.735
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,94
|392.659.074
|% 0,25
|
|KRDMD
|15,34
|1.460.614.722
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,29
|214.783.609
|% 1,33
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8496
|14,8540
|% 0,20
|
|Euro
|16,3627
|16,3727
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,5249
|19,6228
|% 0,23
|
|Frank
|15,9299
|16,0258
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9467
|3,9665
|% 0,24
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-10,82
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.260
|-15,00
|
|Tam
|6.128
|6.281
|-26,48
|
|Yarım
|2.962
|3.038
|-12,81
|
|Çeyrek
|1.486
|1.519
|-6,40
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,34
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,15
|