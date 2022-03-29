BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.03.2022 11:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT011025T16_KESN_T1
Sözleşme No
0A7B1D02000887E3
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/03/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7B1D02000887E3 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013624
BIST
11:452.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 15,04
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.189
En Düşük
2.182
11:4514,8403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0249
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8403
En Düşük
14,7891
11:4516,3093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0312
|Açılış
|: 16,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3400
En Düşük
16,2656
11:45912,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,18
|Açılış
|: 912,64
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
911,15
BIST En Aktif Hisseler11:45
|ULUSE
|93,65
|1.125.111
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.432.580
|% 9,81
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|ZOREN
|1,87
|203.037.713
|% 8,09
|
|CEOEM
|15,93
|38.357.557
|% -9,95
|
|PKENT
|227,00
|24.947.829
|% -7,91
|
|PSGYO
|16,01
|64.925.557
|% -7,19
|
|MIPAZ
|5,75
|5.383.291
|% -4,17
|
|KAPLM
|68,10
|13.867.060
|% -4,08
|
|THYAO
|29,34
|884.203.740
|% 0,96
|
|KARSN
|5,57
|883.804.554
|% 7,95
|
|SISE
|14,50
|655.537.088
|% 2,11
|
|KRDMD
|15,28
|570.062.266
|% 0,86
|
|ODAS
|1,90
|384.450.490
|% 5,56
|
|ODAS
|1,90
|384.450.490
|% 5,56
|
|KARSN
|5,57
|883.804.554
|% 7,95
|
|ZOREN
|1,87
|203.037.713
|% 8,09
|
|EKGYO
|2,40
|216.425.444
|% 2,56
|
|SISE
|14,50
|655.537.088
|% 2,11
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8356
|14,8403
|% 0,17
|
|Euro
|16,2992
|16,3093
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,3477
|19,4448
|% 0,06
|
|Frank
|15,7762
|15,8712
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9420
|3,9617
|% 0,15
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|-7,48
|
|Altın Gr.
|915
|915
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,13
|
Seans Raporu
11:45
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11:59ZOREN
Yüzde 7.51 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 181, 855 adet işlem
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11:57ODAS
Yüzde 5.56 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 211, 290, 921 adet işlem
-
11:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TCELL, KOZAA
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11:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 57 artarak (% 0.59 ) 1, 960
-
11:55
GZNMI, GEREL, ULUSE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında