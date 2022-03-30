BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.03.2022 14:13
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
GARAN.E_PREP_T0-ON AKBNK.E_PREP_T2-ON AKBNK.E_PREP_T2-ON
Sözleşme No
0A7B4141000B6DC7 0A7B4141000E0BD4 0A7B4141000E10FA
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/03/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7B4141000B6DC7 0A7B4141000E0BD4 ve 0A7B4141000E10FA numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013958
BIST
14:212.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 23,32
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
14:2114,6783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1056
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
14:2116,3610
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1757
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
14:21907,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 8,60
|Açılış
|: 907,95
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler14:21
|ULUSE
|103,00
|11.061.321
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,43
|294.990.749
|% 9,94
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|DENGE
|1,50
|1.250.174
|% 7,91
|
|PRZMA
|3,88
|3.320.607
|% 7,48
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|PKENT
|215,90
|25.995.069
|% -8,09
|
|CEOEM
|14,65
|163.885.547
|% -8,04
|
|KAREL
|12,88
|86.492.269
|% -7,60
|
|THYAO
|31,60
|2.808.948.524
|% -0,13
|
|ASELS
|24,60
|1.445.804.157
|% 2,84
|
|GARAN
|12,19
|1.390.458.656
|% 0,66
|
|SISE
|15,27
|965.208.071
|% 1,13
|
|YKBNK
|4,07
|778.755.911
|% 1,75
|
|YKBNK
|4,07
|778.755.911
|% 1,75
|
|ODAS
|1,65
|245.245.018
|% 0,61
|
|CEMAS
|1,17
|169.237.063
|% 3,54
|
|ADESE
|0,77
|101.551.888
|% 6,94
|
|KARSN
|5,47
|666.586.724
|% -2,32
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6721
|14,6783
|% 0,72
|
|Euro
|16,3509
|16,3610
|% 1,09
|
|Sterlin
|19,2414
|19,3379
|% 1,15
|
|Frank
|15,7739
|15,8689
|% 1,18
|
|Riyal
|3,8996
|3,9191
|% 0,72
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|4,02
|
|Altın Gr.
|907
|907
|7,40
|
|Cumhuriyet
|6.014
|6.105
|61,00
|
|Tam
|5.985
|6.135
|60,73
|
|Yarım
|2.893
|2.967
|29,38
|
|Çeyrek
|1.451
|1.484
|14,69
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,72
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 62 artarak (% 1.13 ) 2, 473
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14:36XU100
Endeks 2, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 20, 044.00 milyon TL de
-
14:35GZNMI
Yüzde 5.30 oranında artışla 42.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 182, 699 adet işlem
-
14:34ALKIM
Yüzde 4.90 oranında artışla 23.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 792, 625 adet işlem
-
14:33AKFGY
Yüzde 5.68 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 939, 538 adet işlem