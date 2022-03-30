BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarPay Senedi Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıGARAN.E_PREP_T0-ON AKBNK.E_PREP_T2-ON AKBNK.E_PREP_T2-ONSözleşme No0A7B4141000B6DC7 0A7B4141000E0BD4 0A7B4141000E10FAİşlemin Gerçekleşme Tarihi30/03/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7B4141000B6DC7 0A7B4141000E0BD4 ve 0A7B4141000E10FA numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013958BIST