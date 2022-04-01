BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
01.04.2022 17:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT181023T19_KESN_T1
Sözleşme No
0A7B8A8200169E12
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
01/04/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 1 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7B8A8200169E12 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015097
BIST
17:462.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 16,69
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:4614,6923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0207
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:4616,2252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0248
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
17:46909,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,37
|Açılış
|: 909,37
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:45
|ULUSE
|124,60
|4.396.386
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.491.093
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,33
|2.643.402
|% 9,39
|
|ISFIN
|3,79
|555.163.250
|% 8,29
|
|ASUZU
|80,50
|232.675.184
|% 7,62
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|342,40
|87.589.963
|% -8,64
|
|ITTFH
|1,36
|57.516.794
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,12
|28.473.615
|% -6,02
|
|AYCES
|68,30
|3.320.546
|% -5,20
|
|GARAN
|12,50
|5.506.996.504
|% 2,46
|
|THYAO
|32,64
|2.956.672.728
|% 1,18
|
|PETKM
|9,40
|2.461.733.337
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,52
|2.301.258.401
|% 1,44
|
|TUPRS
|226,60
|2.101.040.078
|% 5,69
|
|GARAN
|12,50
|5.506.996.504
|% 2,46
|
|AKBNK
|7,33
|2.039.771.682
|% 0,96
|
|PETKM
|9,40
|2.461.733.337
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,11
|1.070.714.537
|% 0,74
|
|KARSN
|5,91
|1.380.227.080
|% 7,45
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6850
|14,6923
|% 0,14
|
|Euro
|16,2157
|16,2252
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,1759
|19,2721
|% -0,24
|
|Frank
|15,7804
|15,8754
|% -0,33
|
|Riyal
|3,9046
|3,9242
|% 0,17
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-11,23
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-4,75
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,07
|