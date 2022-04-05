BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
05.04.2022 17:42
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT240227T17_KESN_T0
Sözleşme No
0A7C194200202137
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/04/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 5 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7C194200202137 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016021
BIST
17:492.317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,27
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.304
17:4914,7315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0529
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7326
En Düşük
14,6627
17:4916,1135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,0999
17:49912,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,36
|Açılış
|: 912,92
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:47
|ULUSE
|150,70
|14.806.309
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|4.931.004
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|37.031.275
|% 9,98
|
|BJKAS
|4,08
|76.447.844
|% 9,97
|
|ACSEL
|33,98
|74.683.272
|% 9,97
|
|CEOEM
|11,88
|84.824.989
|% -9,93
|
|LIDER
|18,77
|804.653.474
|% -8,44
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GZNMI
|45,50
|32.400.601
|% -6,69
|
|GRNYO
|2,37
|3.868.114
|% -5,20
|
|THYAO
|34,38
|5.684.344.758
|% 2,75
|
|ASELS
|25,74
|3.599.797.984
|% 1,58
|
|KRDMD
|15,79
|3.403.812.036
|% -0,38
|
|GARAN
|12,51
|3.111.097.685
|% -0,95
|
|SISE
|16,41
|2.779.280.685
|% 0,86
|
|ODAS
|1,89
|957.400.399
|% 6,18
|
|EKGYO
|2,56
|1.074.600.505
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,19
|1.356.877.176
|% -0,48
|
|GARAN
|12,51
|3.111.097.685
|% -0,95
|
|AKBNK
|7,68
|1.906.927.886
|% -0,52
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7166
|14,7285
|% 0,34
|
|Euro
|16,1011
|16,1187
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,2595
|19,3561
|% 0,30
|
|Frank
|15,7845
|15,8796
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9148
|3,9345
|% 0,32
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-1,40
|
|Altın Gr.
|914
|915
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,60
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,20
|