BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.04.2022 16:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-1AY
Sözleşme No
0A7C85420013AEE0 0A7C85420013AEE2 0A7C85420013AEF7
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/04/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7C85420013AEE0 0A7C85420013AEE2 ve 0A7C85420013AEF7 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018345
BIST
16:422.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 35,66
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
16:4214,7616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0246
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
16:4216,0086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0399
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9924
16:42920,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,69
|Açılış
|: 920,64
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
920,78
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler16:42
|GZNMI
|41,36
|28.401.735
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.066.450
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.625.221
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.914.645
|% -9,78
|
|DERIM
|4,62
|16.542.631
|% -7,60
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|ULUSE
|158,00
|31.782.547
|% -5,95
|
|SAMAT
|6,92
|17.863.327
|% -4,95
|
|GARAN
|13,18
|4.460.398.907
|% 4,52
|
|THYAO
|35,22
|2.581.090.709
|% -1,12
|
|ASELS
|27,78
|2.321.543.941
|% 6,44
|
|KARSN
|5,93
|1.610.630.888
|% 3,85
|
|AKBNK
|8,28
|1.532.895.313
|% 2,99
|
|EKGYO
|2,62
|1.225.046.873
|% 2,34
|
|ODAS
|2,19
|761.028.878
|% 3,79
|
|GARAN
|13,18
|4.460.398.907
|% 4,52
|
|YKBNK
|4,53
|1.362.321.569
|% 3,19
|
|KARSN
|5,93
|1.610.630.888
|% 3,85
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7569
|14,7616
|% 0,17
|
|Euro
|15,9991
|16,0086
|% -0,25
|
|Sterlin
|19,1238
|19,2197
|% -0,41
|
|Frank
|15,6882
|15,7827
|% -0,12
|
|Riyal
|3,9230
|3,9426
|% 0,18
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|6,99
|
|Altın Gr.
|919
|919
|3,75
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|12,00
|
|Tam
|6.055
|6.206
|12,93
|
|Yarım
|2.927
|3.002
|6,25
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,55
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,24
|
Seans Raporu
16:42
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-
16:57PAMEL
Yüzde 5.82 oranında artışla 107.30 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 884 adet işlem
-
16:55FORMT
Yüzde 8.39 oranında artışla 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 273, 441 adet işlem
-
16:53XU100
Endeks 2, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 36, 674.00 milyon TL de
-
16:53ESEN
Yüzde 4.51 oranında artışla 36.14 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 746, 801 adet işlem
-
16:52IHLAS
Yüzde 8.47 oranında artışla 0.64 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 752, 373 adet işlem