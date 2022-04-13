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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

13.04.2022 10:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRB220223T13_KESN_T1
Sözleşme No
0A7D3B820004953F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/04/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7D3B820004953F numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019963


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MMCAS 3,52 954.205 % 10,00  
KOZAA 31,70 936.802.763 % 9,99  
KOZAL 174,30 1.019.732.717 % 9,83  
IPEKE 21,28 220.748.051 % 9,69  
CRDFA 2,30 12.797.117 % 7,48  
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11:33 Alış Satış %  
Dolar 14,5835 14,5877 % -0,07  
Euro 15,8270 15,8511 % 0,26  
Sterlin 18,9077 19,0025 % 0,03  
Frank 15,5880 15,6819 % 0,11  
Riyal 3,8775 3,8969 % 0,01  
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11:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.975 1.975 8,49  
Altın Gr. 926 926 3,56  
Cumhuriyet 6.137 6.229 31,00  
Tam 6.107 6.259 38,60  
Yarım 2.952 3.028 18,67  
Çeyrek 1.480 1.514 9,34  
Gümüş.Ons 25,65 25,69 0,31  
Gümüş Gr. 12,02 12,03 0,13  
B. Petrol 105 105 0,66  
Seans Raporu 11:33
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