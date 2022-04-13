BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.04.2022 10:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRB220223T13_KESN_T1
Sözleşme No
0A7D3B820004953F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/04/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7D3B820004953F numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019963
BIST
11:352.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 30,71
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.495
En Düşük
2.478
11:3514,5905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0081
|Açılış
|: 14,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
11:3515,8396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0292
|Açılış
|: 15,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8590
En Düşük
15,7820
11:35926,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,22
|Açılış
|: 926,33
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
926,73
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler11:33
|MMCAS
|3,52
|954.205
|% 10,00
|
|KOZAA
|31,70
|936.802.763
|% 9,99
|
|KOZAL
|174,30
|1.019.732.717
|% 9,83
|
|IPEKE
|21,28
|220.748.051
|% 9,69
|
|CRDFA
|2,30
|12.797.117
|% 7,48
|
|ASUZU
|81,00
|19.807.767
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|3.861.109
|% -9,97
|
|SANEL
|5,13
|1.098.107
|% -9,84
|
|KONKA
|18,32
|112.949.386
|% -7,80
|
|PINSU
|3,81
|23.311.000
|% -7,07
|
|GARAN
|13,85
|1.211.267.207
|% 0,87
|
|KRDMD
|16,27
|1.127.100.142
|% 1,24
|
|YKBNK
|5,10
|1.116.148.164
|% 0,76
|
|THYAO
|37,28
|1.039.245.821
|% 0,11
|
|KOZAL
|174,30
|1.019.732.717
|% 9,83
|
|YKBNK
|5,10
|1.116.148.164
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,76
|483.265.670
|% 1,47
|
|ZOREN
|2,11
|220.316.541
|% 4,46
|
|GARAN
|13,85
|1.211.267.207
|% 0,87
|
|SKBNK
|1,17
|89.056.078
|% 0,86
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5835
|14,5877
|% -0,07
|
|Euro
|15,8270
|15,8511
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,9077
|19,0025
|% 0,03
|
|Frank
|15,5880
|15,6819
|% 0,11
|
|Riyal
|3,8775
|3,8969
|% 0,01
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|8,49
|
|Altın Gr.
|926
|926
|3,56
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,69
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,66
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
-
11:48TETMT
Yüzde 6.82 oranında artışla 261.70 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 173 adet işlem
-
11:47CRDFA
Yüzde 7.01 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 832, 620 adet işlem
-
11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 77 artarak (% 1.45 ) 2, 790
-
11:46XU100
Endeks 2, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 18, 956.00 milyon TL de
-
11:46KOZAL
Yüzde 9.83 oranında artışla 174.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 888, 965 adet işlem