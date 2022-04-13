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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

13.04.2022 14:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

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-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
KOZAL.E_PREP_T0-ON TTKOM.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A7D3B82000DDE25 0A7D3B8200120B32
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/04/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7D3B82000DDE25 ve 0A7D3B8200120B32 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020018


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Altın Gr. 927 927 5,31  
Cumhuriyet 6.149 6.242 13,00  
Tam 6.115 6.267 7,83  
Yarım 2.955 3.032 3,79  
Çeyrek 1.482 1.516 1,89  
Gümüş.Ons 25,59 25,61 0,23  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,11  
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