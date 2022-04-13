BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.04.2022 14:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
KOZAL.E_PREP_T0-ON TTKOM.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A7D3B82000DDE25 0A7D3B8200120B32
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/04/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7D3B82000DDE25 ve 0A7D3B8200120B32 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020018
BIST
16:252.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -13,05
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
16:2514,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
16:2515,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0308
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
16:25928,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,33
|Açılış
|: 928,45
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler16:25
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|24.714.888
|% 9,99
|
|OYLUM
|2,56
|12.025.440
|% 9,87
|
|PKART
|17,74
|31.595.570
|% 9,85
|
|MEPET
|3,02
|19.322.534
|% 9,82
|
|ASUZU
|81,00
|23.821.641
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.289.034
|% -9,97
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|KONKA
|18,07
|256.221.582
|% -9,06
|
|ISFIN
|4,16
|335.892.471
|% -8,57
|
|THYAO
|36,60
|3.000.557.295
|% -1,72
|
|GARAN
|13,57
|2.685.025.721
|% -1,17
|
|SISE
|17,25
|2.565.934.050
|% -0,12
|
|KRDMD
|16,06
|2.427.798.379
|% -0,06
|
|EREGL
|34,72
|2.382.105.742
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,02
|2.233.397.748
|% -0,82
|
|ODAS
|2,29
|903.933.014
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,69
|983.511.500
|% -1,10
|
|ZOREN
|2,16
|676.940.960
|% 6,93
|
|GARAN
|13,57
|2.685.025.721
|% -1,17
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6008
|14,6032
|% 0,03
|
|Euro
|15,8228
|15,8412
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,9179
|19,0128
|% 0,08
|
|Frank
|15,5542
|15,6479
|% -0,10
|
|Riyal
|3,8809
|3,9003
|% 0,10
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|10,70
|
|Altın Gr.
|927
|927
|5,31
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.242
|13,00
|
|Tam
|6.115
|6.267
|7,83
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|3,79
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,61
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,74
|