BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
14.04.2022 17:19
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFCGDF62218_KESN_T0
Sözleşme No
0A7D5DC2000EFE76
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/04/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 14 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7D5DC2000EFE76 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020707
BIST
17:402.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,50
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
17:4014,6264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0322
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
17:4015,8011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1128
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
17:40926,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,02
|Açılış
|: 926,19
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
922,36
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ASUZU
|89,10
|68.397.583
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.176.112
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.611.651
|% 9,96
|
|ESCAR
|34,00
|93.942.726
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|46.414.263
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.715.985
|% -9,95
|
|YYAPI
|1,09
|28.452.320
|% -8,40
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|GZNMI
|32,42
|12.688.662
|% -5,76
|
|MIPAZ
|6,33
|16.452.606
|% -4,81
|
|THYAO
|37,34
|4.656.213.098
|% 0,97
|
|GARAN
|13,70
|2.845.697.603
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.611.651
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,21
|1.813.017.967
|% 2,45
|
|SISE
|17,51
|1.747.476.002
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.611.651
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|716.145.077
|% 9,47
|
|ODAS
|2,30
|829.316.924
|% 0,88
|
|YKBNK
|5,12
|1.495.792.840
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,87
|1.011.144.873
|% 1,31
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6179
|14,6306
|% 0,25
|
|Euro
|15,7744
|15,7985
|% -0,73
|
|Sterlin
|19,0262
|19,1216
|% -0,30
|
|Frank
|15,4566
|15,5498
|% -0,59
|
|Riyal
|3,8893
|3,9088
|% 0,24
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.973
|-5,28
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,49
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:53BRSAN
Yüzde 4.40 oranında artışla 29.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 753, 312 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 37 artarak (% 0.69 ) 2, 234
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ASUZU, MMCAS, MANAS, EKGYO, HUNER, TSKB, ESCAR, IHAAS
-
17:52
OZGYO, TRGYO, HUNER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:52
MIPAZ, OYLUM, MARKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında