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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

15.04.2022 15:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A7D8142000F07EE 0A7D8142000F07A7
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/04/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Nisan 2022 tarihinde gerçekleş
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BIST En Aktif Hisseler17:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 16,94 18.349.599 % 10,00  
MZHLD 40,14 18.848.982 % 9,97  
OYYAT 54,10 168.614.634 % 9,96  
SUMAS 87,25 848.087 % 9,96  
MANAS 24,32 31.350.180 % 9,95  
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17:08 Alış Satış %  
Dolar 14,6340 14,6360 % 0,22  
Euro 15,8258 15,8463 % -0,03  
Sterlin 19,0679 19,1635 % 0,09  
Frank 15,4686 15,5618 % 0,20  
Riyal 3,8906 3,9102 % 0,17  
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17:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.973 1.974 -0,29  
Altın Gr. 928 928 1,21  
Cumhuriyet 6.146 6.239 14,00  
Tam 6.112 6.264 4,34  
Yarım 2.954 3.030 2,10  
Çeyrek 1.482 1.515 1,05  
Gümüş.Ons 25,64 25,70 0,00  
Gümüş Gr. 12,06 12,09 0,03  
B. Petrol 111 111 -0,08  
Seans Raporu 17:08
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