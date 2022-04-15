BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.04.2022 15:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A7D8142000F07EE 0A7D8142000F07A7
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/04/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Nisan 2022 tarihinde gerçekleş
17:082.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,95
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
17:0814,6360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0323
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
17:0815,8463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0051
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
17:08928,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,72
|Açılış
|: 928,82
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler17:08
|IHAAS
|16,94
|18.349.599
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|18.848.982
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|168.614.634
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.350.180
|% 9,95
|
|ERSU
|4,90
|57.803.181
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,31
|7.538.068
|% -5,33
|
|SELGD
|4,23
|2.102.567
|% -4,08
|
|PKART
|17,47
|11.364.691
|% -4,01
|
|HEKTS
|22,14
|1.143.465.806
|% -3,91
|
|GARAN
|13,83
|2.060.956.608
|% 0,95
|
|THYAO
|37,54
|1.714.566.191
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,94
|1.481.624.860
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,22
|1.171.670.524
|% 1,56
|
|HEKTS
|22,14
|1.143.465.806
|% -3,91
|
|EKGYO
|2,94
|1.481.624.860
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|550.453.667
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,22
|1.171.670.524
|% 1,56
|
|ODAS
|2,34
|517.993.136
|% 1,30
|
|GARAN
|13,83
|2.060.956.608
|% 0,95
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6340
|14,6360
|% 0,22
|
|Euro
|15,8258
|15,8463
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,0679
|19,1635
|% 0,09
|
|Frank
|15,4686
|15,5618
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8906
|3,9102
|% 0,17
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|928
|1,21
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.112
|6.264
|4,34
|
|Yarım
|2.954
|3.030
|2,10
|
|Çeyrek
|1.482
|1.515
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
17:08
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17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 52 artarak (% 0.38 ) 2, 240
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17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MANAS, MZHLD, SUMAS, IHAAS, OYYAT
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17:23
ISGYO, GZNMI, SUMAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23
HEKTS, OYLUM, ERSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23YYAPI
Yüzde 4.59 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 534, 450 adet işlem