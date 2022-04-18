BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarPay Senedi Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıTOASO.E_PREP_T0-ON GARAN.E_PREP_T0-ON GARAN.E_PREP_T0-ON SAHOL.E_PREP_T0-ONSözleşme No0A7DEC42000B3BA7 0A7DEC41000C363D 0A7DEC41000C376A 0A7DEC4200124A37İşlemin Gerçekleşme Tarihi18/04/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7DEC42000B3BA7 0A7DEC41000C363D 0A7DEC41000C376A ve 0A7DEC4200124A37 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021498BIST