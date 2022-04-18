BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRFINFM72211_KESN_T0 TRD200522T11_KESN_T0Sözleşme No0A7DEC420016FAD8 0A7DEC420010FE29İşlemin Gerçekleşme Tarihi18/04/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7DEC420016FAD8 ve 0A7DEC420010FE29 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021502BIST