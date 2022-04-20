BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.04.2022 16:32
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TTKOM.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A7E3602000F90B2
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/04/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7E3602000F90B2 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022334
BIST
16:322.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,86
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:3214,6753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0252
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6764
En Düşük
14,6396
16:3215,9076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0916
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:32918,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 918,73
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:30
|DAGI
|3,54
|49.954.626
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.483.100
|% 9,90
|
|ALCAR
|331,50
|103.043.453
|% 9,37
|
|AYEN
|17,10
|23.330.323
|% 7,75
|
|MANAS
|26,76
|68.073.801
|% 7,47
|
|EDATA
|16,20
|48.970.505
|% -10,00
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,40
|30.329.908
|% -4,62
|
|THYAO
|38,94
|3.469.192.457
|% 0,46
|
|SISE
|18,32
|2.370.532.493
|% 1,95
|
|GARAN
|14,24
|2.135.525.215
|% 0,42
|
|YKBNK
|5,30
|1.543.950.119
|% 1,53
|
|KRDMD
|16,29
|1.346.773.961
|% -0,67
|
|ODAS
|2,61
|928.397.277
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,30
|1.543.950.119
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,92
|738.115.040
|% 0,69
|
|TSKB
|2,02
|401.442.850
|% 1,00
|
|ZOREN
|2,23
|360.359.795
|% 2,29
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6702
|14,6761
|% 0,18
|
|Euro
|15,8954
|15,9083
|% 0,58
|
|Sterlin
|19,1053
|19,2011
|% 0,63
|
|Frank
|15,4115
|15,5044
|% 0,59
|
|Riyal
|3,9010
|3,9206
|% 0,16
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-5,73
|
|Altın Gr.
|919
|919
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.190
|-52,00
|
|Tam
|6.067
|6.219
|-49,72
|
|Yarım
|2.933
|3.008
|-24,05
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-12,02
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,85
|