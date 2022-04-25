BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.04.2022 14:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
EREGL.E_PREP_T0-ON ASELS.E_PREP_T0-ON BIMAS.E_PREP_T0-ON TOASO.E_PREP_T1-ON BIMAS.E_PREP_T0-ON SAHOL.E_PREP_T0-ON EKGYO.E_PREP_T2-ON
Sözleşme No
0A7EE841000CFF84 0A7EE841000CEF9B 0A7EE841000CF932 0A7EE84200122582 0A7EE841000E3A61 0A7EE8420014A1C1 0A7EE84100104EDF
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/04/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7EE841000CFF84 0A7EE841000CEF9B 0A7EE841000CF932 0A7EE84200122582 0A7EE841000E3A61 0A7EE8420014A1C1 ve 0A7EE84100104EDF numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023461
BIST
15:212.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,82
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.491
En Düşük
2.428
15:2114,7695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0268
|Açılış
|: 14,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
15:2115,8738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0478
|Açılış
|: 15,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
15:21901,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -14,02
|Açılış
|: 901,65
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
901,43
BIST En Aktif Hisseler15:21
|ACSEL
|39,20
|35.059.385
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|10.193.908
|% 9,94
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|2.733.449
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|DESA
|11,21
|6.011.978
|% -4,68
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|THYAO
|39,78
|3.480.534.489
|% 0,10
|
|GARAN
|14,97
|2.531.888.736
|% 5,50
|
|SISE
|17,94
|1.707.280.489
|% 0,62
|
|ASELS
|27,18
|1.337.467.946
|% 0,67
|
|AKBNK
|9,31
|1.285.332.072
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,78
|999.638.841
|% -0,97
|
|ODAS
|2,55
|665.299.154
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|475.156.041
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,18
|1.194.601.290
|% 1,57
|
|GARAN
|14,97
|2.531.888.736
|% 5,50
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7638
|14,7695
|% 0,18
|
|Euro
|15,8665
|15,8738
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,7564
|18,8505
|% -0,60
|
|Frank
|15,4006
|15,4933
|% 0,40
|
|Riyal
|3,9246
|3,9443
|% 0,13
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|-33,89
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-11,76
|
|Cumhuriyet
|6.024
|6.115
|-77,00
|
|Tam
|5.994
|6.143
|-79,71
|
|Yarım
|2.897
|2.972
|-38,56
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-19,28
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,29
|
|B. Petrol
|101
|101
|-4,74
|
Seans Raporu
15:21
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15:36GARAN
Yüzde 5.50 oranında artışla 14.97 lira fiyatla işlem gören hissede 169, 179, 856 adet işlem
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15:35NATEN
Yüzde 4.36 oranında artışla 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 935, 228 adet işlem
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15:34XU100
Endeks 2, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 30, 233.00 milyon TL de
-
15:34SMRTG
Yüzde 5.70 oranında artışla 18.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 762, 836 adet işlem
-
15:32DAPGM
Yüzde 7.35 oranında artışla 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 594, 156 adet işlem