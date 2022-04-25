BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarPay Senedi Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıEREGL.E_PREP_T0-ON ASELS.E_PREP_T0-ON BIMAS.E_PREP_T0-ON TOASO.E_PREP_T1-ON BIMAS.E_PREP_T0-ON SAHOL.E_PREP_T0-ON EKGYO.E_PREP_T2-ONSözleşme No0A7EE841000CFF84 0A7EE841000CEF9B 0A7EE841000CF932 0A7EE84200122582 0A7EE841000E3A61 0A7EE8420014A1C1 0A7EE84100104EDFİşlemin Gerçekleşme Tarihi25/04/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7EE841000CFF84 0A7EE841000CEF9B 0A7EE841000CF932 0A7EE84200122582 0A7EE841000E3A61 0A7EE8420014A1C1 ve 0A7EE84100104EDF numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023461BIST