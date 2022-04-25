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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

25.04.2022 14:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

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Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
EREGL.E_PREP_T0-ON ASELS.E_PREP_T0-ON BIMAS.E_PREP_T0-ON TOASO.E_PREP_T1-ON BIMAS.E_PREP_T0-ON SAHOL.E_PREP_T0-ON EKGYO.E_PREP_T2-ON
Sözleşme No
0A7EE841000CFF84 0A7EE841000CEF9B 0A7EE841000CF932 0A7EE84200122582 0A7EE841000E3A61 0A7EE8420014A1C1 0A7EE84100104EDF
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/04/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7EE841000CFF84 0A7EE841000CEF9B 0A7EE841000CF932 0A7EE84200122582 0A7EE841000E3A61 0A7EE8420014A1C1 ve 0A7EE84100104EDF numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023461


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KSTUR 262,40 1.422.733 % 9,97  
SILVR 7,85 10.193.908 % 9,94  
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Riyal 3,9246 3,9443 % 0,13  
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Altın Ons 1.897 1.898 -33,89  
Altın Gr. 904 904 -11,76  
Cumhuriyet 6.024 6.115 -77,00  
Tam 5.994 6.143 -79,71  
Yarım 2.897 2.972 -38,56  
Çeyrek 1.453 1.486 -19,28  
Gümüş.Ons 23,46 23,49 -0,67  
Gümüş Gr. 11,16 11,18 -0,29  
B. Petrol 101 101 -4,74  
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