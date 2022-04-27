BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.04.2022 16:02
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
YKBNK.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A7F314200104BC5
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/04/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7F314200104BC5 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024253
BIST
17:222.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 23,70
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:2214,8328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0342
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:2215,6374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1092
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6160
17:22900,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -5,99
|Açılış
|: 900,36
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:20
|UFUK
|25,96
|1.514.480
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|55.067.398
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.986.572
|% 9,96
|
|ETILR
|8,84
|10.382.249
|% 9,95
|
|KAPLM
|71,35
|28.202.920
|% 9,94
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.615.719
|% -9,89
|
|SILVR
|7,65
|39.850.295
|% -9,79
|
|ALBRK
|1,30
|83.583.699
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,23
|69.407.353
|% -7,66
|
|THYAO
|39,70
|4.778.025.724
|% 1,53
|
|KRDMD
|15,16
|2.614.895.665
|% 3,48
|
|EREGL
|33,98
|2.101.842.022
|% 2,72
|
|SISE
|17,70
|2.040.494.782
|% 0,51
|
|YKBNK
|4,94
|1.568.395.349
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|1.102.096.253
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,94
|1.568.395.349
|% 0,00
|
|ODAS
|2,47
|683.141.251
|% 4,22
|
|KRDMD
|15,16
|2.614.895.665
|% 3,48
|
|AKBNK
|9,11
|1.383.103.360
|% 0,89
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8313
|14,8358
|% 0,25
|
|Euro
|15,6287
|15,6373
|% -0,69
|
|Sterlin
|18,5480
|18,6411
|% -0,00
|
|Frank
|15,2483
|15,3402
|% -0,40
|
|Riyal
|3,9426
|3,9624
|% 0,26
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-17,28
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-6,28
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,75
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35DESPC
Yüzde 4.50 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 874, 574 adet işlem
-
17:32CANTE
Yüzde 4.26 oranında artışla 31.34 lira fiyatla işlem gören hissede 643, 874 adet işlem
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, VESTL, HALKB
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 41 artarak (% 0.89 ) 2, 198
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZRDN, BAKAB, PKART, UFUK, KAPLM, ETILR, ACSEL