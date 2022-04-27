BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.04.2022 16:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
AKBNK.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A7F314100066E11
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/04/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7F314100066E11 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024291
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 33,13
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
18:0514,8247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0261
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
18:0515,6328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1138
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,5991
18:05898,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -7,82
|Açılış
|: 898,53
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|25,96
|1.516.973
|% 10,00
|
|LIDER
|23,56
|425.813.337
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,26
|19.084.221
|% 9,99
|
|ACSEL
|47,42
|55.129.756
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|12.039.887
|% 9,96
|
|DAGHL
|27,92
|8.642.466
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.885.764
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|85.755.440
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,09
|75.140.646
|% -9,45
|
|SILVR
|7,68
|44.381.512
|% -9,43
|
|THYAO
|40,50
|5.825.641.123
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,27
|2.868.219.297
|% 4,23
|
|EREGL
|34,34
|2.353.135.062
|% 3,81
|
|SISE
|17,82
|2.208.902.939
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.306.608
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,63
|1.241.319.040
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.306.608
|% 0,20
|
|ODAS
|2,48
|775.291.788
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,27
|2.868.219.297
|% 4,23
|
|AKBNK
|9,15
|1.528.375.499
|% 1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8216
|14,8247
|% 0,18
|
|Euro
|15,6238
|15,6328
|% -0,72
|
|Sterlin
|18,4901
|18,5829
|% -0,32
|
|Frank
|15,2278
|15,3195
|% -0,53
|
|Riyal
|3,9420
|3,9618
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-20,07
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-6,38
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,06
|