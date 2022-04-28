BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.04.2022 16:11
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
EKGYO.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A7F5541000E21FA
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/04/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7F5541000E21FA numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024808
BIST
17:102.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -15,67
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.429
17:1014,8040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0044
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
17:1015,5922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0343
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
17:10897,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,34
|Açılış
|: 897,57
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler17:10
|SKBNK
|1,21
|245.401.902
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.506.540
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.747.057
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|115.034.150
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|599.150.455
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|20.574.950
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,84
|47.263.361
|% -8,52
|
|DAGI
|3,35
|34.043.867
|% -6,42
|
|THYAO
|40,62
|5.820.497.844
|% 0,30
|
|GARAN
|14,99
|2.086.650.234
|% 0,13
|
|AKBNK
|9,03
|1.473.870.151
|% -1,31
|
|EREGL
|33,50
|1.345.183.318
|% -2,45
|
|SISE
|17,82
|1.324.171.442
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,28
|509.629.989
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,68
|950.724.314
|% 1,90
|
|YKBNK
|4,92
|1.255.458.121
|% -0,61
|
|SKBNK
|1,21
|245.401.902
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,03
|1.473.870.151
|% -1,31
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7812
|14,8040
|% -0,03
|
|Euro
|15,5754
|15,5922
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,3164
|18,4083
|% -1,10
|
|Frank
|15,1379
|15,2291
|% -0,53
|
|Riyal
|3,9286
|3,9483
|% -0,18
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|2,30
|
|Altın Gr.
|899
|899
|1,51
|
|Cumhuriyet
|5.973
|6.063
|-31,00
|
|Tam
|5.960
|6.108
|-18,73
|
|Yarım
|2.881
|2.955
|-9,07
|
|Çeyrek
|1.445
|1.477
|-4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,98
|-0,12
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,05
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25BASGZ
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 16.23 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 266, 242 adet işlem
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17:24KLSYN
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 111, 269 adet işlem
-
17:23BMSCH
Yüzde -8.52 oranında düşüşle 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 906, 069 adet işlem
-
17:22XU100
Endeks 2, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 31, 760.00 milyon TL de
-
17:21DAGI
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 757, 671 adet işlem