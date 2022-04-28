BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.04.2022 16:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A7F55420014AEFE 0A7F55420014AE3F 0A7F55420014AEFF 0A7F55420014AE40
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/04/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'n
17:162.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -13,67
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.429
17:1614,7943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0141
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
17:1615,5872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0393
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
17:16895,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,99
|Açılış
|: 895,92
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler17:16
|SKBNK
|1,21
|245.435.701
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.748.377
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.512.838
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.787.831
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|599.582.221
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|20.807.329
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,84
|47.563.076
|% -8,52
|
|DAGI
|3,35
|34.762.983
|% -6,42
|
|THYAO
|40,68
|5.881.071.190
|% 0,44
|
|GARAN
|15,00
|2.091.657.652
|% 0,20
|
|AKBNK
|9,03
|1.497.962.273
|% -1,31
|
|EREGL
|33,50
|1.361.279.201
|% -2,45
|
|SISE
|17,81
|1.332.949.870
|% -0,06
|
|ALBRK
|1,29
|512.760.369
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,69
|956.390.663
|% 2,28
|
|YKBNK
|4,91
|1.263.475.088
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,21
|245.435.701
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,03
|1.497.962.273
|% -1,31
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7904
|14,7943
|% -0,10
|
|Euro
|15,5715
|15,5872
|% -0,25
|
|Sterlin
|18,3109
|18,4027
|% -1,13
|
|Frank
|15,1303
|15,2215
|% -0,58
|
|Riyal
|3,9302
|3,9499
|% -0,14
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|1,38
|
|Altın Gr.
|896
|896
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,93
|-0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,07
|
Seans Raporu
17:16
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17:31KZBGY
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 62.30 lira fiyatla işlem gören hissede 322, 896 adet işlem
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17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 77 kaybederek (% -0.98 ) 2, 718
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17:27XU100
Endeks 2, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 32, 069.00 milyon TL de
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17:25BASGZ
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 16.23 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 266, 242 adet işlem
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17:24KLSYN
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 111, 269 adet işlem