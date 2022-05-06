BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
06.05.2022 15:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
KRDMD.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A807502001254FB
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
06/05/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 6 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A807502001254FB numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027238
BIST
16:002.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,06
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.442
16:0014,9465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0855
|Açılış
|: 14,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
16:0015,8131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1010
|Açılış
|: 15,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
16:00901,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,25
|Açılış
|: 901,96
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler16:00
|ALKA
|35,02
|59.887.205
|% 9,99
|
|TIRE
|16,98
|93.077.921
|% 9,97
|
|IMASM
|19,96
|16.166.362
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.503.659
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|83.503.120
|% 9,92
|
|PETUN
|24,36
|56.988.247
|% -8,35
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ODAS
|2,49
|422.977.883
|% -6,39
|
|ALCTL
|27,54
|33.610.983
|% -5,81
|
|SELVA
|18,62
|19.969.482
|% -5,39
|
|SISE
|19,49
|4.330.359.416
|% 3,62
|
|THYAO
|42,40
|2.305.033.636
|% -0,66
|
|TUPRS
|253,20
|1.397.069.379
|% 3,22
|
|KOZAL
|185,20
|1.197.031.477
|% 4,22
|
|AKBNK
|8,76
|1.016.138.546
|% -0,23
|
|SISE
|19,49
|4.330.359.416
|% 3,62
|
|ODAS
|2,49
|422.977.883
|% -6,39
|
|YKBNK
|4,86
|785.393.482
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,67
|345.542.099
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,76
|1.016.138.546
|% -0,23
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9399
|14,9465
|% 0,58
|
|Euro
|15,7994
|15,8131
|% 0,64
|
|Sterlin
|18,3576
|18,4496
|% 0,30
|
|Frank
|15,0712
|15,1620
|% 0,33
|
|Riyal
|3,9727
|3,9926
|% 0,61
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|-0,75
|
|Altın Gr.
|902
|902
|5,47
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.153
|-1,00
|
|Tam
|6.033
|6.187
|10,10
|
|Yarım
|2.916
|2.993
|4,89
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|2,44
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,31
|