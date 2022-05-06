BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarPay Senedi Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıSISE.E_PREP_T0-ON THYAO.E_PREP_T0-ON EKGYO.E_PREP_T0-ONSözleşme No0A8075020005772D 0A80750200059766 0A807501000663A4İşlemin Gerçekleşme Tarihi06/05/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 6 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8075020005772D, 0A80750200059766 ve 0A807501000663A4 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027153BIST