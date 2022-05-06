BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
06.05.2022 12:14
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
SISE.E_PREP_T0-ON THYAO.E_PREP_T0-ON EKGYO.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A8075020005772D 0A80750200059766 0A807501000663A4
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
06/05/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 6 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8075020005772D, 0A80750200059766 ve 0A807501000663A4 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027153
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
18:0514,9331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0721
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9669
En Düşük
14,8503
18:0515,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0842
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8517
En Düşük
15,6090
18:05904,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 7,62
|Açılış
|: 904,71
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.017.799
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|17.975.836
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.508.603
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|104.439.911
|% 9,97
|
|CASA
|121,50
|1.635.383
|% -9,93
|
|PETUN
|24,16
|67.842.329
|% -9,10
|
|SERVE
|26,02
|951.085
|% -8,77
|
|SELVA
|18,10
|28.945.646
|% -8,03
|
|ETILR
|9,20
|8.327.878
|% -7,07
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% -0,70
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 4,04
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 4,67
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9298
|14,9331
|% 0,49
|
|Euro
|15,7607
|15,7963
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,3708
|18,4629
|% 0,38
|
|Frank
|15,0507
|15,1414
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9705
|3,9904
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|6,69
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,00
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,39
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,95
|