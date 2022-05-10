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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

10.05.2022 17:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT210623T10_KESS_T1
Sözleşme No
0A810502000DB637
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/05/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A810502000DB637 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028458


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IMASM 24,12 17.335.189 % 9,94  
EMNIS 27,22 1.417.971 % 9,94  
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Riyal 4,0536 4,0740 % 1,10  
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17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.855 0,42  
Altın Gr. 911 911 11,45  
Cumhuriyet 6.153 6.247 31,00  
Tam 6.129 6.285 32,86  
Yarım 2.962 3.040 15,90  
Çeyrek 1.486 1.520 7,95  
Gümüş.Ons 21,76 21,79 -0,03  
Gümüş Gr. 10,69 10,71 0,13  
B. Petrol 106 106 -0,06  
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