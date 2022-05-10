BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.05.2022 17:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT210623T10_KESS_T1
Sözleşme No
0A810502000DB637
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/05/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A810502000DB637 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028458
BIST
17:532.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 25,15
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
17:5315,2597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1747
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
17:5316,0870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1459
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
17:53905,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,45
|Açılış
|: 905,72
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler17:53
|PNLSN
|13,99
|84.262.170
|% 9,98
|
|PKENT
|229,40
|70.378.515
|% 9,97
|
|ACSEL
|46,80
|14.831.710
|% 9,96
|
|IMASM
|24,12
|17.335.189
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,97
|29.174.046
|% -10,00
|
|ETILR
|9,11
|47.736.879
|% -9,98
|
|SELVA
|15,82
|11.271.560
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,70
|66.076.255
|% -9,92
|
|TEZOL
|17,43
|123.729.038
|% -6,89
|
|SISE
|19,99
|3.316.145.128
|% 3,79
|
|KRDMD
|16,91
|2.910.189.597
|% 3,55
|
|THYAO
|42,36
|2.515.233.224
|% 0,14
|
|EREGL
|34,64
|2.266.441.952
|% 3,34
|
|ASELS
|24,14
|1.893.091.830
|% 1,68
|
|EKGYO
|2,76
|1.565.685.038
|% 2,99
|
|HLGYO
|2,21
|558.169.132
|% 5,24
|
|YKBNK
|4,85
|897.443.932
|% -0,21
|
|DOHOL
|3,83
|685.765.606
|% 3,79
|
|KRDMD
|16,91
|2.910.189.597
|% 3,55
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2296
|15,2597
|% 1,16
|
|Euro
|16,0673
|16,0870
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,7331
|18,8270
|% 1,02
|
|Frank
|15,2789
|15,3710
|% 1,07
|
|Riyal
|4,0536
|4,0740
|% 1,10
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|0,42
|
|Altın Gr.
|911
|911
|11,45
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,13
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,06
|
Seans Raporu
17:53
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17:59RYSAS
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17:57PNLSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 321 adet işlem
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17:56LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 863 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, KRDMD