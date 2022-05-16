BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.05.2022 17:21
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_160522-250522 S-NORMAL_REPN_160522-250522 S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A81DC420012DFEC 0A81DC420012DE30 0A81DC42001A833B
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/05/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A81DC420012DFEC 0A81DC420012DE30 ve 0A81DC42001A833B numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030591
BIST
17:522.395
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -24,08
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:5215,5624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0849
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:5216,2169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1035
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:52907,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 5,93
|Açılış
|: 907,75
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:50
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.580.846
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|88.094.303
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.598.631
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.650.664
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.452.695
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.950.000
|% -9,84
|
|SKTAS
|3,94
|24.842.391
|% -9,22
|
|GENIL
|18,29
|242.395.683
|% -9,19
|
|THYAO
|42,98
|4.545.121.655
|% 1,18
|
|GARAN
|14,96
|1.794.647.600
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,28
|1.723.156.798
|% -0,05
|
|KRDMD
|14,93
|1.496.741.780
|% -4,72
|
|SISE
|19,38
|1.406.170.580
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,64
|974.533.480
|% -1,86
|
|YKBNK
|4,35
|916.541.354
|% -4,40
|
|KARSN
|5,45
|692.949.745
|% 2,25
|
|SKBNK
|1,13
|140.624.687
|% 3,67
|
|GARAN
|14,96
|1.794.647.600
|% -0,13
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5447
|15,5565
|% 0,51
|
|Euro
|16,1846
|16,2110
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,0140
|19,1093
|% 0,48
|
|Frank
|15,4196
|15,5124
|% 0,20
|
|Riyal
|4,1381
|4,1589
|% 0,59
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|908
|908
|5,94
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,22
|
Seans Raporu
17:50
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
-
17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında