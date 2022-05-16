BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.05.2022 17:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
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Sözleşme No
0A81DC41000D73E3
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/05/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A81DC41000D73E3 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030599
BIST
17:452.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -17,63
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:4515,5634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0859
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:4516,2116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0982
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:45908,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,28
|Açılış
|: 908,10
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:43
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.515.227
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.598.631
|% 9,97
|
|ULUUN
|13,80
|353.436.070
|% 9,96
|
|GZNMI
|36,44
|73.649.717
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.448.580
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.949.788
|% -9,84
|
|GENIL
|18,33
|240.489.740
|% -8,99
|
|GSDDE
|4,27
|23.650.707
|% -5,11
|
|EKGYO
|2,64
|973.324.461
|% -1,86
|
|ULUUN
|13,80
|353.436.070
|% 9,96
|
|GENIL
|18,33
|240.489.740
|% -8,99
|
|OYAKC
|11,74
|212.261.391
|% -3,06
|
|TMSN
|25,86
|207.076.657
|% 8,75
|
|MOBTL
|1,77
|130.723.086
|% 3,51
|
|ODAS
|2,39
|112.404.090
|% -1,65
|
|ADESE
|0,78
|32.425.973
|% 1,30
|
|AKFGY
|2,90
|89.375.867
|% 2,84
|
|ULUUN
|13,80
|353.436.070
|% 9,96
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5510
|15,5587
|% 0,52
|
|Euro
|16,1952
|16,2145
|% 0,63
|
|Sterlin
|19,0277
|19,1231
|% 0,55
|
|Frank
|15,4250
|15,5180
|% 0,23
|
|Riyal
|4,1367
|4,1574
|% 0,56
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|2,75
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,66
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,22
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,53
|