BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.05.2022 17:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
AKBNK.E_PREP_T0-ON KOZAL.E_PREP_T0-ON EKGYO.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A8200C1000902B3 0A8200C2000D245D 0A8200C100089750
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/05/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8200C1000902B3 0A8200C2000D245D ve 0A8200C100089750 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030915
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
18:0515,8282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,2871
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
18:0516,7165
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 0,4763
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
18:05925,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 14,84
|Açılış
|: 925,68
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|26.157.136
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
|
|ARMDA
|119,50
|1.507.686
|% -7,36
|
|DAGHL
|20,40
|2.804.683
|% -7,27
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% -1,50
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% -1,51
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8186
|15,8282
|% 1,85
|
|Euro
|16,6794
|16,7165
|% 2,93
|
|Sterlin
|19,6736
|19,7722
|% 3,09
|
|Frank
|15,8703
|15,9659
|% 2,78
|
|Riyal
|4,2029
|4,2240
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-5,33
|
|Altın Gr.
|926
|926
|14,73
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|0,25
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,03
|