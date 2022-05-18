BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.05.2022 17:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası
İlgili İşlem Sırası
USDTRY_SWAP_T0-ON
Sözleşme No
0A82274200057296
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/05/2022
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 18 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A82274200057296 numaralı SWAP Piyasası sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 13'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031187
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,8686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0698
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9806
En Düşük
15,8143
18:0516,8638
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1766
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,8638
En Düşük
16,6727
18:05939,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,33
|Açılış
|: 939,55
|
|Önceki Kapanış
|: 930,23
|
944,54
En Düşük
927,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,88
|89.739.717
|% 0,00
|
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,88
|89.739.717
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8666
|15,8686
|% -0,44
|
|Euro
|16,7955
|16,8638
|% 1,06
|
|Sterlin
|19,7648
|19,8639
|% 0,87
|
|Frank
|16,2614
|16,3594
|% 1,33
|
|Riyal
|4,2165
|4,2376
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|25,84
|
|Altın Gr.
|940
|940
|9,44
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|0,18
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,39
|