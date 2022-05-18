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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

18.05.2022 17:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası
İlgili İşlem Sırası
USDTRY_SWAP_T0-ON
Sözleşme No
0A82274200057296
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/05/2022
Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 18 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A82274200057296 numaralı SWAP Piyasası sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 13'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031187


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 53,90 12.096.033 % 0,00  
ADEL 24,00 3.145.941 % 0,00  
ADESE 0,77 33.947.080 % 0,00  
AEFES 30,24 59.324.991 % 0,00  
AKFGY 2,88 89.739.717 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,8666 15,8686 % -0,44  
Euro 16,7955 16,8638 % 1,06  
Sterlin 19,7648 19,8639 % 0,87  
Frank 16,2614 16,3594 % 1,33  
Riyal 4,2165 4,2376 % -0,39  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 25,84  
Altın Gr. 940 940 9,44  
Cumhuriyet 6.255 6.349 20,00  
Tam 6.237 6.402 44,26  
Yarım 3.015 3.097 21,41  
Çeyrek 1.512 1.548 10,71  
Gümüş.Ons 21,82 21,85 0,41  
Gümüş Gr. 11,14 11,16 0,18  
B. Petrol 111 111 1,39  
Seans Raporu 18:05
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