BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.05.2022 16:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT011025T16_KESN_T0
Sözleşme No
Ektedir. (17 İşlem)
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/05/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve işlem numaraları Ekte yer alan 17 adet Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031802
BIST
17:362.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,07
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
17:3615,7303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,1425
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
17:3616,7791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0220
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7440
17:36939,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,48
|Açılış
|: 939,08
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
938,53
BIST En Aktif Hisseler17:36
|KAPLM
|72,60
|19.276.441
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,52
|6.798.001
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.390.380
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.502.273
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.524.243
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.245.380
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,05
|26.791.160
|% -9,87
|
|OZRDN
|9,26
|2.354.352
|% -7,40
|
|ORCAY
|18,39
|127.320.575
|% -6,70
|
|THYAO
|43,12
|3.201.620.021
|% 0,61
|
|GARAN
|15,29
|2.888.857.689
|% -5,91
|
|ASELS
|23,50
|2.136.008.572
|% 3,16
|
|SISE
|19,39
|1.928.461.674
|% -0,15
|
|SAHOL
|19,65
|1.530.074.801
|% -0,46
|
|SKBNK
|1,29
|539.843.459
|% 7,50
|
|YKBNK
|4,40
|1.234.447.123
|% 1,62
|
|KARSN
|5,87
|1.274.305.067
|% 4,26
|
|EKGYO
|2,59
|519.000.222
|% -1,52
|
|GARAN
|15,29
|2.888.857.689
|% -5,91
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7180
|15,7303
|% -0,90
|
|Euro
|16,7582
|16,7791
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,7551
|19,8542
|% -0,06
|
|Frank
|16,2621
|16,3601
|% 0,27
|
|Riyal
|4,1885
|4,2095
|% -0,72
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|10,28
|
|Altın Gr.
|943
|943
|0,27
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,00
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,11
|
Seans Raporu
17:36
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17:51DAGHL
Yüzde 9.71 oranında artışla 25.98 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 498 adet işlem
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17:50DAPGM
Yüzde 5.25 oranında artışla 31.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 706, 125 adet işlem
-
17:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ASELS, KCHOL
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 38 artarak (% 0.21 ) 2, 129
-
17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, LIDFA, MZHLD, DERHL, INTEM, PRKAB