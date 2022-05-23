BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.05.2022 17:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
ASELS.E_PREP_T0-ON KOZAA.E_PREP_T0-ON KOZAL.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A82D841000A075F 0A82D842000C4355 0A82D842000C5F21
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/05/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A82D841000A075F 0A82D842000C4355 ve 0A82D842000C5F21 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031810
BIST
17:092.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,38
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
17:0915,7745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0983
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
17:0916,8423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0412
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
17:09943,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,48
|Açılış
|: 942,74
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler17:07
|MZHLD
|47,52
|6.169.705
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.163.676
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.463.438
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.524.236
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.962.424
|% 9,87
|
|MEPET
|4,50
|32.750.556
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|POLTK
|639,10
|31.776.701
|% -9,09
|
|SELVA
|10,16
|25.710.812
|% -8,88
|
|OZRDN
|9,22
|1.913.468
|% -7,80
|
|THYAO
|42,80
|2.800.128.075
|% -0,14
|
|GARAN
|15,24
|2.449.576.324
|% -6,22
|
|ASELS
|23,46
|2.027.363.550
|% 2,99
|
|SISE
|19,30
|1.789.536.093
|% -0,62
|
|SAHOL
|19,59
|1.388.041.390
|% -0,76
|
|SKBNK
|1,28
|488.001.669
|% 6,67
|
|YKBNK
|4,40
|1.073.674.869
|% 1,62
|
|KARSN
|5,83
|1.227.390.532
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,58
|479.344.029
|% -1,90
|
|GARAN
|15,24
|2.449.576.324
|% -6,22
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7631
|15,7748
|% -0,62
|
|Euro
|16,8291
|16,8466
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,8252
|19,9246
|% 0,29
|
|Frank
|16,3106
|16,4089
|% 0,57
|
|Riyal
|4,2055
|4,2266
|% -0,31
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|9,17
|
|Altın Gr.
|944
|944
|1,78
|
|Cumhuriyet
|6.288
|6.383
|-1,00
|
|Tam
|6.259
|6.417
|5,14
|
|Yarım
|3.025
|3.104
|2,48
|
|Çeyrek
|1.517
|1.552
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,15
|0,03
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,28
|