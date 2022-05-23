BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarPay Senedi Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıASELS.E_PREP_T0-ON KOZAA.E_PREP_T0-ON KOZAL.E_PREP_T0-ONSözleşme No0A82D841000A075F 0A82D842000C4355 0A82D842000C5F21İşlemin Gerçekleşme Tarihi23/05/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A82D841000A075F 0A82D842000C4355 ve 0A82D842000C5F21 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031810BIST