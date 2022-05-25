BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRT270923T11_KESN_T0 TRT180123T10_KESN_T0Sözleşme No0A8320C200086C97 0A8320C200117E8Eİşlemin Gerçekleşme Tarihi25/05/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8320C200086C97 ve 0A8320C200117E8E numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032400BIST