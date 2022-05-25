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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

25.05.2022 17:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT270923T11_KESN_T0 TRT180123T10_KESN_T0
Sözleşme No
0A8320C200086C97 0A8320C200117E8E
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/05/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8320C200086C97 ve 0A8320C200117E8E numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032400


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ARCLK 74,40 540.009.461 % 9,98  
GZNMI 31,78 60.566.341 % 9,97  
MZHLD 57,45 10.108.270 % 9,95  
ALKA 39,34 53.921.893 % 9,95  
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17:02 Alış Satış %  
Dolar 16,3627 16,3730 % 1,85  
Euro 17,4558 17,4753 % 1,03  
Sterlin 20,4388 20,5413 % 1,59  
Frank 16,9312 17,0332 % 1,43  
Riyal 4,3495 4,3713 % 1,64  
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17:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 -16,32  
Altın Gr. 973 973 6,74  
Cumhuriyet 6.464 6.562 55,00  
Tam 6.433 6.595 55,56  
Yarım 3.109 3.190 26,88  
Çeyrek 1.560 1.595 13,44  
Gümüş.Ons 21,93 21,97 -0,16  
Gümüş Gr. 11,50 11,51 0,06  
B. Petrol 112 112 0,85  
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