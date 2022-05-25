BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.05.2022 17:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT270923T11_KESN_T0 TRT180123T10_KESN_T0
Sözleşme No
0A8320C200086C97 0A8320C200117E8E
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/05/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8320C200086C97 ve 0A8320C200117E8E numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032400
BIST
17:042.411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 36,01
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.412
En Düşük
2.384
17:0416,3673
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,2915
|Açılış
|: 16,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3707
En Düşük
16,0430
17:0417,4823
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1857
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4823
En Düşük
17,2406
17:04972,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,74
|Açılış
|: 972,98
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:02
|DAGHL
|27,06
|5.238.392
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.009.461
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|60.566.341
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|10.108.270
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|53.921.893
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|24.395.655
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|33.239.113
|% -9,82
|
|NUGYO
|5,54
|94.507.708
|% -9,62
|
|SELVA
|8,51
|34.208.116
|% -9,47
|
|FENER
|43,34
|278.584.919
|% -5,58
|
|SISE
|20,66
|2.455.074.598
|% 4,24
|
|THYAO
|42,02
|2.273.730.719
|% -0,33
|
|GARAN
|14,73
|1.938.123.185
|% -0,53
|
|ASELS
|23,70
|1.384.135.616
|% 2,78
|
|HALKB
|5,61
|1.162.409.896
|% 8,93
|
|YKBNK
|4,49
|1.068.449.157
|% 2,51
|
|HALKB
|5,61
|1.162.409.896
|% 8,93
|
|EKGYO
|2,60
|485.132.257
|% 1,56
|
|VAKBN
|4,15
|667.473.857
|% 4,53
|
|GARAN
|14,73
|1.938.123.185
|% -0,53
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3627
|16,3730
|% 1,85
|
|Euro
|17,4558
|17,4753
|% 1,03
|
|Sterlin
|20,4388
|20,5413
|% 1,59
|
|Frank
|16,9312
|17,0332
|% 1,43
|
|Riyal
|4,3495
|4,3713
|% 1,64
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-16,32
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,74
|
|Cumhuriyet
|6.464
|6.562
|55,00
|
|Tam
|6.433
|6.595
|55,56
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|26,88
|
|Çeyrek
|1.560
|1.595
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,97
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,85
|