BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.05.2022 17:14
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
GUBRF.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A8320C1000B472E
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/05/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8320C1000B472E numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032412
BIST
17:392.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 46,32
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
17:3916,3951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,3193
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4540
En Düşük
16,0430
17:3917,5169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2203
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5870
En Düşük
17,2406
17:39973,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,26
|Açılış
|: 973,49
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:39
|DAGHL
|27,06
|5.255.196
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.363.903
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|62.947.647
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|54.045.696
|% 9,95
|
|HALKB
|5,66
|1.265.820.713
|% 9,90
|
|MEPET
|4,07
|24.683.546
|% -9,96
|
|NUGYO
|5,52
|116.892.486
|% -9,95
|
|EMKEL
|2,48
|33.691.889
|% -9,82
|
|SELVA
|8,50
|35.696.344
|% -9,57
|
|FENER
|42,58
|299.286.533
|% -7,23
|
|THYAO
|42,52
|3.037.272.734
|% 0,85
|
|SISE
|20,94
|2.745.307.486
|% 5,65
|
|GARAN
|14,89
|2.273.178.468
|% 0,55
|
|ASELS
|23,76
|1.493.532.290
|% 3,04
|
|HALKB
|5,66
|1.265.820.713
|% 9,90
|
|YKBNK
|4,54
|1.202.823.190
|% 3,65
|
|HALKB
|5,66
|1.265.820.713
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,60
|511.735.305
|% 1,56
|
|VAKBN
|4,17
|800.904.997
|% 5,04
|
|GARAN
|14,89
|2.273.178.468
|% 0,55
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3821
|16,3951
|% 1,99
|
|Euro
|17,5004
|17,5169
|% 1,27
|
|Sterlin
|20,4575
|20,5601
|% 1,68
|
|Frank
|16,9319
|17,0339
|% 1,44
|
|Riyal
|4,3507
|4,3725
|% 1,67
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-16,01
|
|Altın Gr.
|973
|973
|7,08
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,81
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem
-
17:53MRGYO
Yüzde 5.43 oranında artışla 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 255, 027 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, GARAN, KOZAL
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 76 artarak (% 2.34 ) 2, 175
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RHEAG, ARCLK, KGYO, GZNMI, SEKFK, ALKA, HALKB, DAGHL