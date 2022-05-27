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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

27.05.2022 14:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_270522-300622
Sözleşme No
0A83690200113FC2
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/05/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A83690200113FC2 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032922


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RODRG 17,60 3.727.660 % 10,00  
AKSA 54,10 259.797.794 % 9,47  
HATEK 21,12 36.897.069 % 8,87  
ULUUN 13,89 181.025.703 % 7,84  
EGPRO 34,10 22.450.948 % 6,10  
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Riyal 4,3583 4,3802 % 0,32  
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Altın Gr. 981 981 8,34  
Cumhuriyet 6.505 6.603 44,00  
Tam 6.483 6.646 52,68  
Yarım 3.133 3.215 25,48  
Çeyrek 1.572 1.608 12,74  
Gümüş.Ons 22,43 22,46 0,43  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 0,23  
B. Petrol 113 113 -0,76  
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