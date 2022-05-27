BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.05.2022 14:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_270522-300622
Sözleşme No
0A83690200113FC2
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/05/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A83690200113FC2 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032922
BIST
15:102.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,90
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.445
15:1016,3982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0494
|Açılış
|: 16,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4021
En Düşük
16,3130
15:1017,5969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0373
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
15:10980,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,34
|Açılış
|: 980,93
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler15:09
|RODRG
|17,60
|3.727.660
|% 10,00
|
|AKSA
|54,10
|259.797.794
|% 9,47
|
|HATEK
|21,12
|36.897.069
|% 8,87
|
|ULUUN
|13,89
|181.025.703
|% 7,84
|
|EGPRO
|34,10
|22.450.948
|% 6,10
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|337.120.735
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|PRKAB
|33,86
|39.885.140
|% -4,57
|
|NUGYO
|4,79
|112.871.722
|% -4,20
|
|THYAO
|45,08
|3.177.873.794
|% 1,39
|
|KARSN
|6,67
|1.951.281.443
|% 4,22
|
|EREGL
|33,14
|1.383.379.756
|% 2,22
|
|KRDMD
|14,73
|1.297.889.102
|% 0,55
|
|SISE
|20,54
|1.129.276.919
|% -1,72
|
|KARSN
|6,67
|1.951.281.443
|% 4,22
|
|AKFGY
|2,74
|337.120.735
|% -9,87
|
|DOHOL
|3,80
|449.764.509
|% 1,06
|
|HALKB
|5,66
|645.989.056
|% 2,35
|
|YKBNK
|4,51
|472.073.078
|% -0,88
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3901
|16,4048
|% 0,34
|
|Euro
|17,5757
|17,5851
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,6542
|20,7578
|% 0,52
|
|Frank
|17,0593
|17,1621
|% 0,48
|
|Riyal
|4,3583
|4,3802
|% 0,32
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|10,36
|
|Altın Gr.
|981
|981
|8,34
|
|Cumhuriyet
|6.505
|6.603
|44,00
|
|Tam
|6.483
|6.646
|52,68
|
|Yarım
|3.133
|3.215
|25,48
|
|Çeyrek
|1.572
|1.608
|12,74
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,23
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,76
|