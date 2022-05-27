BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.05.2022 14:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFTPFC72222_KESN_T0
Sözleşme No
0A8369020013106E
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/05/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8369020013106E numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032924
BIST
16:232.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,84
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.437
16:2316,3300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0188
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,2635
16:2317,5290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0306
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,4157
16:23974,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,68
|Açılış
|: 974,27
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler16:21
|HATEK
|21,34
|42.659.199
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.756.295
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|303.832.002
|% 9,98
|
|ULUUN
|13,78
|194.123.639
|% 6,99
|
|AKSEN
|20,12
|214.069.993
|% 6,85
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|378.933.699
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|PRKAB
|33,36
|64.308.261
|% -5,98
|
|NUGYO
|4,73
|125.745.741
|% -5,40
|
|THYAO
|44,82
|3.842.027.492
|% 0,81
|
|KARSN
|6,80
|2.446.912.499
|% 6,25
|
|EREGL
|32,80
|1.682.172.800
|% 1,17
|
|KRDMD
|14,48
|1.547.193.060
|% -1,16
|
|SISE
|20,46
|1.450.510.290
|% -2,11
|
|KARSN
|6,80
|2.446.912.499
|% 6,25
|
|DOHOL
|3,76
|553.014.963
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,46
|634.564.858
|% -1,98
|
|AKFGY
|2,74
|378.933.699
|% -9,87
|
|HALKB
|5,61
|728.783.413
|% 1,45
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2847
|16,3273
|% -0,13
|
|Euro
|17,4662
|17,5053
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,5417
|20,6447
|% -0,02
|
|Frank
|16,9828
|17,0851
|% 0,03
|
|Riyal
|4,3394
|4,3612
|% -0,12
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|7,85
|
|Altın Gr.
|976
|977
|3,92
|
|Cumhuriyet
|6.504
|6.603
|44,00
|
|Tam
|6.473
|6.636
|42,54
|
|Yarım
|3.129
|3.210
|20,58
|
|Çeyrek
|1.569
|1.605
|10,29
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,14
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,03
|
Seans Raporu
16:21
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16:35KOZAA
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 29.82 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 466, 521 adet işlem
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16:34SKBNK
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 507, 134 adet işlem
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 74 kaybederek (% -0.80 ) 2, 711
-
16:33XU100
Endeks 2, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 29, 200.00 milyon TL de
-
16:33MEPET
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 870, 631 adet işlem