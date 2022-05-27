BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.05.2022 15:22
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRD200127T10_KESN_T0
Sözleşme No
0A83690200056A5C
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/05/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A83690200056A5C numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032932
BIST
16:142.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -9,99
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.439
16:1416,2994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0494
|Açılış
|: 16,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,2635
16:1417,4602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0994
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,4192
16:14975,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,35
|Açılış
|: 975,93
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler16:12
|HATEK
|21,34
|42.513.853
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.734.999
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|302.122.260
|% 9,98
|
|ULUUN
|13,78
|191.268.625
|% 6,99
|
|KARSN
|6,84
|2.370.945.370
|% 6,87
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|377.934.002
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|PRKAB
|33,26
|60.198.733
|% -6,26
|
|MEPET
|3,46
|23.996.268
|% -5,72
|
|THYAO
|44,80
|3.762.827.812
|% 0,76
|
|KARSN
|6,84
|2.370.945.370
|% 6,87
|
|EREGL
|32,90
|1.635.953.166
|% 1,48
|
|KRDMD
|14,63
|1.458.728.131
|% -0,14
|
|SISE
|20,58
|1.363.568.130
|% -1,53
|
|KARSN
|6,84
|2.370.945.370
|% 6,87
|
|AKFGY
|2,74
|377.934.002
|% -9,87
|
|DOHOL
|3,78
|505.924.106
|% 0,53
|
|YKBNK
|4,49
|591.320.726
|% -1,32
|
|HALKB
|5,66
|707.643.422
|% 2,35
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2754
|16,2856
|% -0,39
|
|Euro
|17,4382
|17,4601
|% -0,57
|
|Sterlin
|20,5653
|20,6684
|% 0,09
|
|Frank
|16,9914
|17,0938
|% 0,08
|
|Riyal
|4,3400
|4,3618
|% -0,10
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,29
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,61
|
|Cumhuriyet
|6.494
|6.592
|33,00
|
|Tam
|6.462
|6.625
|31,31
|
|Yarım
|3.123
|3.205
|15,14
|
|Çeyrek
|1.567
|1.602
|7,57
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,16
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,36
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27PRKAB
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 33.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 800, 758 adet işlem
-
16:26BOBET
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 153, 814 adet işlem
-
16:25PRKAB
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 33.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 777, 607 adet işlem
-
16:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TCELL, ARCLK
-
16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 01 kaybederek (% -0.23 ) 2, 198