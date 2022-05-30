Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

30.05.2022 16:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A83D4420015C76E 0A83D4420015C8B1
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/05/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A83D4420015C76E ve 0A83D4420015C8B1 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033356


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.527
Değişim :  3,62% |  88,31
Açılış :  2.467  
Önceki Kapanış :  2.439  
En Yüksek
2.539 En Düşük
2.467
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEPO 9,46 16.243.535 % 10,00  
THYAO 49,52 5.908.763.269 % 10,00  
ESCOM 14,75 36.036.936 % 9,99  
OZRDN 10,68 2.786.713 % 9,99  
MZHLD 66,60 19.446.280 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,3795 16,3980 % 1,28  
Euro 17,6602 17,6907 % 1,62  
Sterlin 20,6496 20,7532 % 1,27  
Frank 17,0463 17,1490 % 1,20  
Riyal 4,3558 4,3776 % 1,21  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 3,37  
Altın Gr. 979 979 14,16  
Cumhuriyet 6.497 6.595 40,00  
Tam 6.467 6.628 38,22  
Yarım 3.125 3.206 18,48  
Çeyrek 1.568 1.603 9,24  
Gümüş.Ons 21,98 22,01 -0,12  
Gümüş Gr. 11,60 11,62 0,09  
B. Petrol 116 116 0,83  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru