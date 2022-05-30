BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.05.2022 16:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A83D4420015C76E 0A83D4420015C8B1
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/05/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A83D4420015C76E ve 0A83D4420015C8B1 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033356
BIST
18:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 88,31
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
18:0516,3980
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2069
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3980
En Düşük
16,2359
18:0517,6907
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2819
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6907
En Düşük
17,4021
18:05978,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 13,45
|Açılış
|: 979,16
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|9,46
|16.243.535
|% 10,00
|
|THYAO
|49,52
|5.908.763.269
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|36.036.936
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.786.713
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.446.280
|% 9,99
|
|TDGYO
|6,84
|11.651.910
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,47
|413.491.399
|% -9,85
|
|DAGHL
|25,82
|8.943.913
|% -9,40
|
|RODRG
|16,35
|6.362.843
|% -7,10
|
|SERVE
|24,00
|1.665.696
|% -5,51
|
|THYAO
|49,52
|5.908.763.269
|% 10,00
|
|KARSN
|7,27
|2.740.818.984
|% 5,82
|
|EREGL
|34,74
|2.644.990.360
|% 5,66
|
|SAHOL
|21,24
|2.557.858.721
|% 4,53
|
|SISE
|21,06
|2.392.807.476
|% 3,24
|
|KARSN
|7,27
|2.740.818.984
|% 5,82
|
|EKGYO
|2,69
|810.461.295
|% 4,26
|
|YKBNK
|4,55
|1.043.279.371
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,95
|853.355.110
|% 3,67
|
|HALKB
|5,76
|1.111.756.128
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3795
|16,3980
|% 1,28
|
|Euro
|17,6602
|17,6907
|% 1,62
|
|Sterlin
|20,6496
|20,7532
|% 1,27
|
|Frank
|17,0463
|17,1490
|% 1,20
|
|Riyal
|4,3558
|4,3776
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,37
|
|Altın Gr.
|979
|979
|14,16
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,09
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,83
|
Seans Raporu
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