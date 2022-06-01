BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
01.06.2022 14:16
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TUPRS.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A841D0200116BFE
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
01/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 1 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A841D0200116BFE numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033835
BIST
15:192.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 29,48
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
15:1916,4544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0590
|Açılış
|: 16,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4544
En Düşük
16,3733
15:1917,6698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0481
|Açılış
|: 17,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6698
En Düşük
17,5427
15:19969,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 969,70
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler15:19
|MZHLD
|80,55
|17.744.032
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.106.165
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|26.398.754
|% 9,74
|
|AKSEN
|23,12
|307.947.554
|% 9,47
|
|PENTA
|492,90
|68.677.107
|% 9,17
|
|PSGYO
|12,96
|246.745.183
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,85
|29.092.196
|% -8,36
|
|AVTUR
|2,16
|2.154.975
|% -6,49
|
|MEPET
|3,29
|20.174.398
|% -6,27
|
|METRO
|1,12
|70.872.611
|% -5,88
|
|THYAO
|49,60
|2.900.802.890
|% -0,60
|
|SASA
|37,98
|1.522.336.765
|% 4,11
|
|KRDMD
|14,93
|1.237.627.692
|% 1,56
|
|SISE
|21,18
|1.162.134.877
|% 0,95
|
|SAHOL
|20,90
|1.052.482.634
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,85
|881.047.131
|% -0,70
|
|YKBNK
|4,75
|899.980.052
|% 3,04
|
|KARSN
|7,31
|1.028.581.015
|% 4,58
|
|DOHOL
|4,07
|544.781.990
|% 1,50
|
|SKBNK
|1,29
|148.621.372
|% 0,78
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4454
|16,4544
|% 0,36
|
|Euro
|17,6506
|17,6698
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,6312
|20,7347
|% 0,08
|
|Frank
|17,0319
|17,1345
|% 0,03
|
|Riyal
|4,3750
|4,3969
|% 0,30
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-3,72
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|6.442
|6.539
|-36,00
|
|Tam
|6.412
|6.571
|-31,14
|
|Yarım
|3.099
|3.179
|-15,06
|
|Çeyrek
|1.554
|1.589
|-7,53
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,06
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,26
|